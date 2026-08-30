От картофельных полей до фармацевтики: что связало Витебскую область и Андижан

Витебская область укрепляет международные связи: делегация северного региона Беларуси вернулась из рабочей поездки в Андижанскую область Узбекистана с пакетом конкретных договоренностей. О достигнутых результатах, совместных проектах в АПК, промышленности и перспективах развития логистики рассказала заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина в "Актуальном интервью".

Соглашение и дорожная карта: основа для долгосрочного партнерства

Главным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Витебской и Андижанской областями, а также дорожной карты с конкретными мероприятиями в различных сферах экономики. Документы охватывают широкий спектр направлений - от торгового сотрудничества до создания совместных производств в промышленности, сельском хозяйстве и сфере обслуживания населения.

Как отметила Анжелика Никитина, Андижанская область является прогрессивным регионом, и стороны находят взаимный интерес в дополнении друг друга в различных сферах хозяйствования.

Агропромышленный комплекс: точки роста

Сельское хозяйство стало одной из ключевых тем переговоров. Узбекская сторона проявляет интерес к созданию кооперационных цепочек на территории Витебской области, где в достатке лесные угодья и кормовая база.

Беларусь готова предложить Узбекистану высококачественную пищевую продукцию: молочную продукцию (включая детское питание и сыры), а также широкий ассортимент потребительских товаров. Кроме того, обсуждается создание совместных производств. Узбекские фермеры уже приступили к работе на территории Витебской области: для разведения крупного рогатого скота выделены помещения и земельные угодья в Шумилинском, Лепельском и Городокском районах.

Выращивание крупного рогатого скота стало приоритетом для узбекских коллег в связи с нехваткой говядины и кормов в их стране - в Витебской области, напротив, достаточно водных ресурсов для создания кормовой базы.

Еще одним важным направлением стало выращивание картофеля. Для этих целей уже выделено 2 тыс. га земли. Узбекистан испытывает сезонный недостаток картофеля в зимний период, поэтому интерес к этому проекту огромен.

Также стороны обсуждают создание совместного предприятия по производству концентрата или пюре для соковой продукции на территории Узбекистана с последующей поставкой на Витебщину и производством готового сока. Активное обсуждение вопросов приводит к появлению все новых совместных проектов, подчеркнула Анжелика Никитина.

Промышленная кооперация: успешные примеры и новые инициативы

Промышленное сотрудничество между регионами уже имеет конкретные плоды. На сегодняшний день на территории Витебской области успешно работают совместные предприятия по производству обуви и кабельной продукции.

В ходе переговоров достигнуты новые договоренности о создании швейного производства, совместного производства по переработке древесины (с целью получения продукта с более высокой добавленной стоимостью), а также о создании фармацевтического производства на территории Узбекистана с поставкой готового продукта.

Логистика: прямой железнодорожный маршрут из Орши

Важным событием стало запуск прямого железнодорожного сообщения между Беларусью и Узбекистаном, отправной точкой которого стала Орша. Для Витебской области это большая честь, тем более что Орша сегодня является крупным логистическим центром.

В городе действует крупнейший логистический центр "Бремино-Орша", который также заинтересовал узбекских инвесторов.

Прямое сообщение дает значительные преимущества:

Сокращение сроков доставки грузов с 10-14 дней до 5-6 дней - почти в два раза быстрее, что особенно важно для скоропортящихся товаров.

Снижение стоимости перевозок - логистика занимает существенный удельный вес в себестоимости продукции, и удешевление логистики позволяет делать товары доступнее для покупателя.

Возможность формировать поезда под конкретные грузы в обе стороны, избегая холостого пробега вагонов.

Качество продукции и расширение ассортимента

Витебская область готова наращивать поставки своей продукции на узбекский рынок. Сегодня предлагается более 20-30 наименований сыров в разном ассортименте и упаковке. Главное конкурентное преимущество белорусских продуктов - сохранение ГОСТов и высокое качество.

Теперь, по словам Анжелики Никитиной, остается вопрос цены, над которым уже работают специалисты: через логистические и кооперационные цепочки предстоит сделать цену доступной для узбекского покупателя.

Туризм и гуманитарное сотрудничество: взаимное дополнение

Экономика - фундамент отношений, но не менее важны культурные и гуманитарные связи. Туризм вызывает большой интерес у узбекских партнеров. Узбекистан с его древней историей, прекрасными городами, горами и традициями сам активно привлекает туристов.

Однако для гостей из Средней Азии интерес представляет совсем иное - свежий воздух, чистая экология, леса и озера Витебской области. Стороны отмечают, что в туризме они могут друг друга дополнять, предлагая абсолютно разные сегменты туристического отдыха.

Также развивается сотрудничество в сфере образования и культуры, что, по мнению Анжелики Никитиной, закладывает основу для развития экономики региона и приносит пользу народам обеих стран.

Ранее Витебская область уже сотрудничает с Наманганской и Кашкадарьинской областями Узбекистана. В Докшицком районе успешно работает фермер из Узбекистана, выращивающий 1200 овец. Таким образом, отношения между регионами продолжают укрепляться, открывая новые возможности для бизнеса и людей.