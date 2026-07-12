От розовых томатов до голубики - что растет в умных теплицах Полесья

Высокий индекс комфорта в столице и других городах складывается из сотен повседневных деталей. Одна из главных - это доступность свежих, качественных и своих продуктов на полках магазинов в любое время года. Здесь на помощь городскому комфорту приходят высокие технологии из регионов. К примеру, в Ольшанах ввели в эксплуатацию еще 5 гектаров умных теплиц для томатов, управляет которыми частично искусственный интеллект.

В новом парнике с капельным автономным поливом, дополнительным саморегулирующемся светом и компьютерной системой управления климатом получают на гидропонике розовые томаты высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Прямо из парников овощи отгружаются в торговые сети страны. Теперь возить их в Россию нет необходимости. Разбирают белорусские заказчики. Санкции также коснулись аграрного бизнеса, но не помешали его развитию.

Сейчас в известном полесском агрогородке выращивают все то, что как многие считали, не растет в Беларуси: польские сорта яблонь, болгарские перцы, пекинскую капусту. Популярными стали ягоды - голубика и малина.

Как грибы под дождем выросло дело родоначальника аграрного бизнеса на Столинщине Ивана Васильевича Гриба. Самого фермера уже нет в живых, но его дело живет и развивается в ногу со временем. Пост достойно приняли его дети.

Сергей Гриб, фермер:

"Так произрастают известные полесские малиновые томаты по новейшим технологиям. Они экологически чистые, здесь не применяется никакая химия, только полесская вода. У нас завезены специальные клопы, которые поедают вредителя. Отзывы на помидоры лучшие, сравнения с зарубежными нет".

Санкции не помешали работе, пришлось перестроить рынок. Теперь от польского в этих помидорах осталось лишь название. Раньше, делится фермер, привозили оттуда рассаду, а теперь перешли на российскую. Остальные составляющие бизнеса белорусские.

"Это строго выращенное на 99 % на нашем отечественном удобрении. Здесь комплекс, он подбирается от поры года. Помидор - это магний, полезен для здоровья, для сердца человека. Нужно, чтобы он соответствовал всем показателям", - поделился Сергей Гриб.

Новая современная теплица создана по последним технологиям. Их подсмотрели у коллег из Нидерландов. Агрономы разных стран периодически встречаются на семинарах и обмениваются опытом. В Ольшаны часто приезжают также коллеги из других стран перенять опыт. В этом 5-гектарном парнике минимум рабочих. Все автоматизировано: полив, климат-контроль, дополнительный свет включается при необходимости. Опускаются или поднимаются окна также автономно. Урожай здесь с февраля по ноябрь.

Теплица оборудована специальными ульями, а опыляют цветки будущих плодов специальный вид шмелей, которые называются "гурман томата". Также почти на каждом ряду установлены дезинфицирующие средства, чтобы не разносить инфекцию.

Гидравлическая тележка создана для удобства по уходу за томатами, т. к. высота стебля около 3 м, и на машине куда удобнее передвигаться. Дальше уже только ручной труд: срезать осторожно каждый созревший томат и вручную упаковать по коробкам, отобрав самые лучшие плоды на продажу в магазины. Остальные идут на рынок и производство.

Яблоневый сад, как говорят местные фермеры, - будущее Полесья. Привезенные свыше 20 лет назад саженцы из Польши хорошо зарекомендовали себя на полесской земле. Местные агрономы доказали, что польские сорта отлично растут и в Беларуси при должном уходе.

Местные яблоки также прославились своим вкусом и качеством. Сейчас уже в Ольшанах выводят польские саженцы в своих питомниках и продают по всей Беларуси, а также экспортируют за рубеж. В садах также технологический процесс шагнул вперед: здесь автоматизированная дозированная система полива.

Голубика также стала здесь за последние годы королевой урожая. Почти каждый местный фермер лучше не увидит синее море, а посадит поле с этой синей ягодой. Хотя ягода прихотлива и также требует усилий и внимания к себе. Ставка - максимально на экологически чистый продукт.

"В этом году сложность получилась из-за морозов", - рассказал фермер Дмитрий Бруцкий.

Классика в Ольшанах - огурцы. Первый их урожай уже отходит, вскоре ожидается второй. Перцы, пекинская капуста, баклажаны - здесь знают, как вырастить то, что, казалось, в Беларуси расти не должно.

Местная оптовая база - "биржа" районного масштаба. Жителей не так интересует курс доллара, как цена своего зеленого, которая формируется именно здесь. Это напрямую влияет на их заработок. Здесь происходит закупка продукции, далее отправляется по рынкам Беларуси, в Россию, Казахстан.