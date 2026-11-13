От стрит-арта до компоста: как в Минске превращают опавшие листья в искусство и удобрение

Листопад - это всегда яркая, насыщенная картинка, просто идеальная для галереи смартфона и социальных сетей. Шикарный золотой ковер делает осень особенно атмосферной. Пейзажные зарисовки осени-2026 получились ярче любой выставки в картинной галерее.

Искать вдохновение для творчества не в Pinterest, а прямо под окнами своего дома - фирменный стиль мастера уличных арт-перформансов Дениса Юркова. Он работает уборщиком территории более 17 лет, но однажды решил превратить обычный сбор листвы в стрит-арт, чтобы подарить минчанам еще один повод улыбнуться. Денис развивает свой блог в соцсетях и пишет листьями пейзажи, натюрморты, граффити и стихи. Его творчество порой сложно оценить, стоя на земле, зато с высоты птичьего полета полет фантазии и филигранность исполнения кленовых и липовых картин впечатляет.

"Прохожие подходили ко мне, хвалили, благодарили, просили продолжать поднимать им настроение красивыми рисунками. Поэтому я, как осень приходит, сгребаю листья и понимаю, что это краска, из которой можно опять что-то нарисовать, тем самым порадовать людей не только из ближайших многоэтажек, но и в соцсетях", - рассказал мужчина.

Вместе с Денисом Юрковым на улицы Минска каждое утро выходят его коллеги. Сотни бригад работников ЖКХ писать разноцветные картины успевают не всегда, зато уборку листвы проводят тщательно. Пешеходные дорожки, детские площадки, лестничные марши должны быть чистыми и сухими, прежде всего для безопасности пешеходов. Рабочий по комплексной уборке ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска Валерий Гармоза, герой интернет-роликов, в самом утро уже во дворе вдохновляет всех яркими кадрами осени известным трудовым девизом.

"Быстрее бы завтра, и опять на работу. Убирать территорию и поддерживать порядок в городе. Надо это кому-то делать. Сгребаем все, а когда приходит техника, загружаем. Машина увозит листья на переработку. Листва не залеживается",- сказал он.

Рабочим помогают и руководители подразделений, чтобы поддерживать столичный тренд на чистоту. Уборка листвы производится каждый день как вручную, так и с помощью воздуходувок. С 07:00 рабочие начинают убирать дворовую территорию.

Сделать селфи с золотой листвой нужно как можно быстрее, потому что каждое утро в городе работают десятки мобильных бригад, которые делают газоны абсолютно чистыми и зелеными.

Но опавшие листья продолжают свой путь. Механизированные комплексы берутся за дело там, где ручного труда недостаточно. Чтобы быстро привести в порядок большой сквер или парковую зону, у УП "Минскзеленстрой" на этот случай есть целый парк универсальных уборочных машин.

Убирают опавшую листву по строгим правилам, в первую очередь, с дорожек и прилегающих к ним газонов. Но в парках большие зеленые зоны оставляют нетронутыми, чтобы не нарушать естественный природный баланс.

"В основном листва убирается от дорожки в 5-метровой зоне, чтобы листья ветром не раздувались и не попадали на дорожки, где после дождя не создавались травмоопасные ситуации. Лист в парковой зоне не убирают для сохранения биофлоры", - отметила заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой" Екатерина Короткина.

Кстати, о природном балансе. Опавшие листья не просто часть экосистемы, а ценное сырье и энергетический ресурс. В некоторых странах из спрессованных опавших листьев изготавливают экологические топливные брикеты или таблетки для растопки. Листья также могут быть использованы для производства альтернативного источника энергии - биогаза. Под воздействием бактерий, складированные в бурт, они выделяют метан. А в некоторых странах и вовсе из кленовых, березовых и дубовых листьев получают листы формата А4.

А пока вернемся в белорусские широты и разберемся с цепочкой листопада и вариантами использования вторсырья. В зоне сортировки и переработки этому сырью дают новую жизнь. Листья с примесью веток и почвы превращаются в натуральное органическое удобрение. Для этого собранная листва проходит несколько производственных этапов - от измельчения до аэрации.

"В течение трех-четырех месяцев происходит компостирование отходов при температуре 60-80 градусов. После процесса происходит отсев готовой продукции, откуда получается органический компост, который используется для озеленения в сельском хозяйстве, для выращивания цветов и овощных культур", - объяснил начальник производства по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

В равных пропорциях листву смешивают с перемолотыми в щепу ветками. Компост образуется за период от полутора месяцев до полугода при строгом соблюдении технологий температурного режима и постоянного доступа кислорода. Специалисты не допускают температуры ниже 30 градусов - в противном случае продукт будет портиться, поэтому работники регулярно проводят процедуру аэрации.

Факт В среднем ежегодно на площадку по переработке поступает 15-16 тыс. т отходов. В результате переработки и компостирования на выходе получается 7-8 тыс. т готовой продукции в виде органического компоста.

Переработанная листва становится сырьем для производства плодородного грунта. Раньше для этого использовали покупной торф, который смешивали с землей, вывезенный из городских стройплощадок. Именно так замыкается круг, который проходит опавшая листва в природе и промышленности.

Особенно актуален такой способ подкормки растений на больших территориях. Так, в Ботаническом саду Минска на площади в 90 га располагается не только оазис реликтовых растений, но еще и проводятся научные исследования Национальной академии наук Беларуси. Здесь тестируют свою технологию обогащения почвы для тысяч кустарников, деревьев и цветов перед зимовкой.

Свой опыт получения полезного субстрата сотрудники Ботанического сада планируют протестировать и в АПК в качестве альтернативы традиционным азотным удобрениям. Органический компост используют для роста и развития растений. В получившемся продукте до 80 % содержится азот, фосфор, калий, магний, сера.

Компост применяют не только в сельском хозяйстве. Городские почвы достаточно бедны, почему многие зеленые насаждения и погибают. А органическое удобрение помогает добрать земле необходимые элементы питания. К слову, компост работает в течение минимум трех лет.

Переработанная на промышленных полигонах листва отправляется обратно в Минск. Такое удобрение идеально подходит для посадки плодовых, декоративных и вечно зеленых деревьев. Вдоль Минской кольцевой автомобильной дороги уже высадили около 9 тыс. кустарников с закрытой корневой системой. Всего планируется высадить около 10 тыс. деревьев и около 120 тыс. кустарников.

Осеннее благоустройство и озеленение - ежегодная традиция Минска. В 2026 году городские парки и скверы, а также территория вдоль кольцевой снова пополняется десятками тысяч новых растений. Поддержать инициативу и внести свой вклад в озеленение белорусской столицы может каждый житель мегаполиса. Молодежные субботники объединяют активных студентов. Трудовой десант помогает в наведении порядка на придомовых территориях.

Республиканский эко-челлендж поддерживают школьники, студенты, сотрудники ЖКХ, "Зеленстроя". В Первомайском районе Минска также выбрали новые участки для посадки молодых зеленых аллей.

В выходные дни стараются направлять усилия на обрезку поросли и покраску малых архитектурных форм. Также ведутся работы по ремонту и установке детского игрового оборудования. Для сезонного озеленения сотрудники ЖКХ подготовили необходимый посадочный материал и инвентарь для уборки территорий. Его можно брать в аренду бесплатно.

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:

"Это не просто субботники с традиционными работами по наведению порядка, это еще и полезные интерактивные формы для жителей. Мы проводим совместные акции с РОЧС по правилам пожарной безопасности в жилфонде, с сотрудниками ГАИ - по правилам парковки во дворах, с перевозчиками отходов - по сортировке отходов. Для жителей открыты 109 пунктов выдачи инвентаря. Их адреса размещены в Telegram-канале ЖКХ Минска".

На собственных приусадебных участках убирать опавшие листья и ветви деревьев нужно, соблюдая особую осторожность. Об этом напоминают сотрудники МЧС. Сжигать древесную массу бесконтрольно запрещено. Нужно использовать специальные емкости и иметь в ближайшем доступе средства тушения, чтобы осень украшали только костры рябин.

Как в Минске ведут битву за чистоту. Как обычный минский дворник Денис Юрков стал звездой соцсетей, превратив сбор листвы в высокое искусство. Об этом и не только смотрите подробнее в специальном репортаже.