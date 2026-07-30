Отдых на Нарочи: как провести идеальный уик-энд за Минском и не встретить толп людей

Озеро Нарочь находится недалеко от Минска, вокруг окружает лес Нарочанского парка. Посидеть в тишине, подышать свежим воздухом. Что может быть лучше? А еще тут есть кафе на воде, чистый пляж, лодки, сапборды, байдарки на прокат. Это место еще не раскрутили в соцсетях, поэтому здесь немноголюдно. Пока! Так что берите на заметку.

"Мы кафе на воде поставили только в 2026 году, потому что решили развивать автокемпинг. Тут достаточно хорошо, люди уже ходят и что-то покупают. Большой выбор напитков, пиццы и мороженого", - отметил бармен Юрий Рогач.

Для тех, кто любит комфорт, предусмотрена небольшая гостиница, что-то вроде хостела в лесу. К услугам кемперов предложена стоянка и специальный модуль. Также можно уединиться в отдельных гостевых домиках. Из необычного - глэмпинг и афрейм. Эти треугольные постройки отлично вписались в живописный пейзаж, где под шепот вековых сосен можно любоваться озерной гладью, наблюдать за рассветами и закатами, наслаждаться пением птиц.

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка "Нарочанский":

"Здесь 32 га закрытой территории. Автокемпинг - место, куда можно приехать на машине, поставить палатку. А у нас это объект многофункциональный. На территории есть все для любых туристов, которые любят комфорт, природу. В отеле есть не только мини-кафе на воде, но и также в гостинице, где предложены комплексные завтраки, обеды и ужины".

Кто устал от душных квартир и соскучился по отдыху дикарем, тому стоит выехать на юго-западный берег Нарочи. Туристическая стоянка "Студенец" - излюбленное место палаточников. Здесь оборудованы 10 беседок, мангалы, контейнеры для мусора и биотуалеты. А еще производится постоянный подвоз сколотых сухих дров. Территория разбита на несколько полян, отделенных друг от друга естественным сосновым подлеском, поэтому переживать по поводу шумных соседей не стоит.

На пляже послышалась польская речь. Позже выяснилось, что Павел Янски вместе с семьей переехал в Беларусь три года назад. Живет под Минском, работает в сфере информационных технологий. "Очень красивое место, нам очень нравится. Сейчас мы в отпуске, поэтому приехали, чтобы пожить в палатке рядом с озером. Лучше стало в этом месте, еще год назад все было иначе", - поделился он.

Оказалось, что семья рассматривает Беларусь в качестве постоянного места жительства и привлекает не только красота природы. "Здесь очень безопасно. В ситуации легче что-то сделать в Беларуси, чем в Польше или Великобритании. В нашем городе есть амбулатория в пяти минутах от нашего дома. Сейчас построили школу, с 1 сентября она откроется. Все дети пойдут в одну школу", - добавил Павел.

Павел Янски

Нарочанский край - это не только вода. Это холмисто-моренный рельеф, оставленный древним ледником. Здесь же произрастают вековые сосновые боры, занимающие больше половины территории парка и создающие уникальный микроклимат. Воздух здесь насыщен фитонцидами хвойных деревьев и ионами солей, что делает регион идеальной климатической здравницей. Неудивительно, что именно здесь сконцентрирована крупнейшая курортная зона страны с десятками санаториев.

"Всего хватает для жизни - есть рестораны, всякие развлечения, магазины в шаговой доступности. Поток туристов мог бы быть больше, просто нужно делать больше рекламы. Довольно мало людей знают о Нарочи, какие тут есть красоты и развлечения, особенно летом", - считает отдыхающий молодой человек.

Один из самых частых вопросов, который волнует туристов - безопасно ли купаться в Нарочи? Многие слышали о проблеме церкариоза. Так называемый "зуд купальщика" вызывают микроскопические личинки, переносимые водоплавающими птицами.

Купаться в озере Нарочь можно и нужно, главное соблюдать некоторые рекомендации - выбирать специально отведенные места, избегать заросшие участки, а после купания принимать душ и вытираться полотенцем.

В курортном поселке и у санаториев обустроены песчаные пляжные зоны. Камышовые заросли регулярно выкашиваются, чтобы отдыхающие могли сразу попасть на глубину, минуя прогретое мелководье (на глубине церкарии не обитают). Также построены удобные деревянные пирсы и понтоны, а на пляжах установлены душевые кабины с чистой пресной водой.

Сергей Косик, замгендиректора Национального парка "Нарочанский":

"В начале сезона проводилось исследование моллюсков на степень зараженности ими паразитом, оно не отличается от среднегодовых значений. Очаг церкариоза на Нарочи остается, но никаких в 2026 году отличий от предыдущих лет нет. Первое правило - не пребывать длительное время в воде. Второе - необходимо купаться в более глубоких местах, потому что наибольшая концентрация паразита находится на глубине до 60 см. Третье - после купания необходимо сразу же вытереться насухо полотенцем, а только потом принимать душ и все остальные процедуры".

Для тех, кто предпочитает традиционный гостиничный отдых, в самом центре курортного поселка работает комплекс "Нарочь". Казалось бы, нестабильное белорусское лето - то холодно, то жарко, а свободных номеров на выходные нет. Здесь предлагают комфортабельные номера различных категорий - от стандартов до люксов, оформленных в классическом стиле. Из окон многих номеров открывается панорамный вид на озеро.

Начальник гостиничного комплекса "Нарочь" Сергей Девялтовский рассказал, что сегодня в гостинице обновляется оборудование, устанавливаются современные холодильники. Да, гостиница не пятизвездочная, но крепкие три звезды точно есть. В качестве альтернативы санаторно-курортному лечению предлагают свободный отдых. При таком люди могут жить, гулять и быть независимы от графика процедур. На месте могут предложить экскурсии. 24 часа в сутки работает ресепшн, где можно заказать экскурсии, прокат велосипедов и лодок.

В ресторане гостиничного комплекса сделали беспроигрышную ставку - соединили традиционную белорусскую кухню, современные европейские тренды и местный озерный колорит. Главный акцент сделан на рыбе. В меню имеются котлеты "По щучьему веленью", угорь жареный, уха, блюда из судака, запеченная рыба с грибами и ягодным соусом из брусники, голубики и черники. Старинные рецепты местных рыбаков не раскрывают.

Курортный поселок - отправная точка для всех экскурсионных маршрутов по Нарочанскому краю. Туристам предлагают много активностей. "Голубые озера" является самым популярным пешеходным маршрутом Беларуси. Тропа длиной в несколько километров проходит по сильно пересеченной местности мимо уникальных глубоких лесных озер, через деревянные подвесные мосты и холмы.

"Четыре километра - самый востребованный маршрут. Каждую неделю мы собираем сборные экскурсии из курортного поселка Нарочь, санаториев и отправляемся знакомиться с озерами Глубля, Глубелька и Мертвое. Дендрологический сад тоже востребован. Его территория совершенствуется, поэтому и мы расширяем возможности экскурсионных вариантов. А если к нам обращаются с запросом по поводу формирования экскурсионного тура, то учитываем все пожелания туристов и используем индивидуальный подход", - рассказала ведущий специалист Национального парка "Нарочанский" Ольга Машко.

Для любителей крутить педали разработали велосипедные маршруты. Это специальные трассы разной сложности, позволяющие объехать озерные системы и увидеть старинные костелы и усадьбы края. Для любителей адреналина - сплавы на байдарках по извилистым рекам Нарочанка и Страча. На самой Нарочи туристов ждут прогулки на катерах и теплоходах. Это отличная возможность увидеть масштабы озера, насладиться панорамными видами и послушать увлекательные рассказы об истории и легендах края.

Нарочанский край прекрасен не только в теплое время года. Один из ярких зимних маршрутов - сафари-парк. У туристов есть уникальный шанс отправиться к вольерам и понаблюдать за жизнью благородных оленей, ланей, бобров. Замерзшая Нарочь притягивает сотни любителей подледного лова, а заснеженные тропы становятся идеальной трассой для лыжных прогулок или походов на снегоступах.

Василий Казун, гендиректор Национального парка "Нарочанский":

"За 2025 год наш парк посетили порядка 70 тыс. туристов. В 2026 году уже посетили около 16 тыс. человек. Львиную долю туристов - процентов 90 - составляют белорусы. За 2025 год российскими и другими иностранными туристами было посещено более 1 тыс. человек, из них 90 % составили россияне. Немногочисленны были туристы из дальнего и ближнего зарубежья".

Но вернемся к летнему буйству красок. Сразу три континента можно отыскать в дендрологическом саду. Территория разбита на географические зоны. Это не просто декоративный парк, а настоящая живая энциклопедия, где каждый куст и дерево высажены с научным прицелом. Посетители могут, ходя по дорожкам, увидеть цветение буквицы лекарственной, колокольчиков, зверобоя, душицы и дикой морковки. Всего в саду произрастает более 400 видов древесно-кустарниковых растений.

В саду нет суеты и спешки, хотя встречается немало семей с детьми. Малыши с удовольствием бегают по дорожкам и дышат чистым озерным воздухом, а самые любознательные могут угоститься лесными ягодами и фруктами. Это никто не запрещает. Летом здесь полно черники и голубики, а осенью - яблок и груш. Про остальную экзотику расскажут экскурсоводы.

Все мы знаем про самое большое озеро Беларуси, но все ли знаем о Нарочанском крае? Здесь нет дорогих гостиниц, навязчивого сервиса, шумных дискотек и миллионов туристов. Сюда едут за другим. Нарочанская природа способна подарить яркие впечатления в любое время года - будь то активное летнее приключение или спокойная зимняя сказка. Национальный парк всегда ждет гостей, чтобы поделиться своей гармонией и красотой.

Как отдохнуть на Нарочи в любое время года, смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: sb.by