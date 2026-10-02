Открыта первая в северном регионе площадка для игры в бочче

Площадку по бочче-спорту торжественно открыли в Витебске в спецшколе № 26, где обучаются 190 ребят. Площадка, созданная по международным стандартам, позволит готовить спортсменов с особенностями интеллектуального развития и проводить соревнования различного уровня.

Это совместный проект Президентского спортивного клуба и общественного объединения "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс".

Дмитрий Эйвазов, учитель физкультуры спецшколы № 26 г. Витебска:

"Данная площадка открыта для детей с особенностями психофизического развития, а также для людей с ограниченными возможностями. Площадка развивает ловкость, скорость, мышление. Нашим деткам она нужна для проведения и подготовки".

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс":

"Бочче - это один из видов спорта, который включен в официальную программу "Спешиал Олимпикс". Сегодня ребята из Витебской школы тоже получают такой прекрасный подарок. Хочется отметить, что спортсмены из Витебска Специальной школы № 26 являются неоднократными участниками соревнований по бочче, в том числе и международного уровня. Поэтому выбор места не случайный".

Это четвертая площадка в стране. Такие уже есть в Минской и Гродненской областях, а также в городе Брест.