Память в красках: в Бресте появились муралы "Партизаны Брестчины" и "Любимый Брест"

28 июля Брест празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К памятной дате в городе торжественно открыли сразу два мурала.

Один из них - "Партизаны Брестчины" - как дань уважения героическому прошлому. На масштабной картине изображены мужчина и женщина, которые целеустремленно приближают Победу. Собирательный образ партизан - сопротивление белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Под портретом - строки Янки Купалы. Яркие образы теперь можно увидеть на одном из домов Партизанского проспекта.

"Улица проездная, основная въездная для наших туристов, но это подарок жителям нашего города. Партизаны Беларуси - это, конечно, больше отсылает к истории, это исторический мурал на углу Партизанского проспекта, который напоминает нам о нашем прошлом", - отметил глава администрации Московского района г. Бреста Александр Власовец.

Не менее яркий, но уже в современном стиле мурал "Любимый Брест" - стильная и контрастная авторская роспись с символикой города, главными достопримечательностями: от знаменитой аллеи фонарей, вокзала, стелы до Брестской крепости. Два арт-объекта объединяют героическое прошлое и светлое будущее.