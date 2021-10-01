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Памятник "Чекистам Могилева" в эти дни стал символом патриотизма и скорби

Горожане, представители трудовых коллективов, общественных организаций несут цветы, вспоминая подвиг офицера, который встал на защиту страны, людей. Среди них и представители Белорусского союза женщин - они сегодня почтили память героя минутой молчания.

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