"Парк медицины" появился в Партизанском районе Минска

"Парк медицины" в Партизанском районе Минска - часть масштабного проекта по благоустройству. Зеленая локация знакомит с полезными лекарственными растениями, также оборудованы площадки для дыхательной гимнастики, скамейки и беседки. В ближайшее время планируют открыть зоны отдыха, посвященные семейному досугу и белорусскому кинематографу.

В столице активно развивается инфраструктура для отдыха и спорта. Появляются новые арт-объекты, детские площадки и экотропы. Особый акцент делается на комфорт и безопасность.