Патриотический автопробег "За Беларусь!" в Могилевской области

Слова "За Беларусь!" сегодня звучали в Могилевской области. Выходные - это возможность не только отдохнуть всей семьей, но и стать участником патриотических автопробегов. В разных городах нашей страны все больше белорусов готовы громко и открыто говорить о любви к родной земле. Кстати, нередко уже традиционные автопробеги проходят по святым местам.



Могилев - Шклов. Именно такой маршрут выбрали участники сегодняшнего автопробега. Программа оказалась масштабной.



Представители общественных объединений, депутаты и просто горожане вне зависимости от возраста и взглядов. Старт колонны от въездной арки в областной центр - символа военных и трудовых побед его жителей.



По сути программа автопробега - напоминание о ценностях, которые сохранил белорусский народ. В годы Великой Отечественной - в документах и воспоминаниях. Активисты ознакомились с их экспозицией в Шкловском историко-краеведческом музее, поклонившись памяти героев.