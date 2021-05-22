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Патриотический автопробег "За Беларусь!" в Могилевской области

Слова "За Беларусь!" сегодня звучали в Могилевской области. Выходные - это возможность не только отдохнуть всей семьей, но и стать участником патриотических автопробегов. В разных городах нашей страны все больше белорусов готовы громко и открыто говорить о любви к родной земле. Кстати, нередко уже традиционные автопробеги проходят по святым местам.

Могилев - Шклов. Именно такой маршрут выбрали участники сегодняшнего автопробега. Программа оказалась масштабной.

Представители общественных объединений, депутаты и просто горожане вне зависимости от возраста и взглядов. Старт колонны от въездной арки в областной центр - символа военных и трудовых побед его жителей.

По сути программа автопробега - напоминание о ценностях, которые сохранил белорусский народ. В годы Великой Отечественной - в документах и воспоминаниях. Активисты ознакомились с их экспозицией в Шкловском историко-краеведческом музее, поклонившись памяти героев.

Акция "Патриоты - детям"

Трогательную ноту добавила автопробегу акция "Патриоты - детям". Районной больнице переданы игровые наборы, приобретенные обычными людьми для юных жителей страны.

И, конечно, путешествие по агрогородкам. В Городце, где когда-то работал Президент, участники автопробега оставили запись в книге гостей. В Александрии - фото на память в школе-музее за партой, где когда-то учился глава государства.

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