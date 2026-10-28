Пчелы против радиации: как в Полесском заповеднике получают чистый мед в зоне отчуждения

Полесский радиационно-экологический заповедник - это большая лаборатория под открытым небом. На территории сосредоточен ряд экспериментальных хозяйств, в том числе выращивают лошадей и содержат пасеку.

Сейчас в заповеднике насчитывается более 400 голов породы русский тяжеловоз. Хозяйство появилось с самого начала существования заповедника. На месте заготавливают для лошадей и корма.

Под пастбище и сенокос отведено больше 1 тыс. га, есть своя техника, механизаторы, но главное - радиационный контроль. Каждая партия корма проверяется, а каждое животное перед продажей проходит дозиметрию. Только после протокола испытаний лошадь покидает заповедник.

В 1996 году по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко на земли экспериментально-хозяйственной зоны завезли 66 лошадей. Это были представители трех пород - русского и советского тяжеловозов, а также русской рысистой. Остались только тяжеловозы - неприхотливые, выносливые, те, кому не нужно много корма, чтобы работать. За 20 лет поголовье выросло почти в семь раз. Сегодня его содержат на трех участках - в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах.

"Если раньше люди покупали для себя, то сейчас перешли все на мотоблоки. Меньше спрос стал, но проблем все равно с реализацией нет. В 2025 году продали 86 голов. В 2026-м получили приплод 50 голов, а продали уже 24", - рассказала главный зоотехник конефермы Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Елена Болдырева.

В Полесском заповеднике есть своя точка невозврата - место, где радиация перестает быть приговором. Это пасека. На земле, которую 40 лет назад покинули люди, пчелы каждый день доказывают, что жизнь продолжается и что даже в зоне отчуждения может быть сладко и безопасно.

Мед в заповеднике начали получать в 1991 году. Все начиналось с пяти роев. Экспериментальная пасека должна была ответить на вопрос, который тогда казался почти кощунственным: можно ли получать чистый продукт на загрязненной земле? Ответ пришел не сразу. Сегодня на территории заповедника имеется 10 пасек и более 500 пчелосемей. Разводят породу карпатку, ее выбрали за неагрессивность и высокую медопродуктивность.

Как отметил пасечник, лесник Бабчинского лесничества Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Павел Смирнов, на пасеку каждый квартал выезжает отдел радиационной безопасности и измеряет уровень радиации. Он укладывается в республиканские нормы. Перед откачкой меда сдается проба в Гомельскую областную ветстанцию и ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Минприроды Республики Беларусь. По месту продукт проверяется в лаборатории спектрометрии и радиохимии.

При норме 370 беккерелей на 1 кг на пасеке уровень 6 беккерелей - это показатель абсолютно чистого меда.

Но главный секрет не в породе, а в том, где стоят ульи. Пасеки размещены по периметру заповедника, в буферной зоне, и в глубокую зону пчелы не летают.

В 1990-х годах научные сотрудники в рамках своей деятельности приняли решение поставить несколько ульев для сбора меда и последующего исследования на предмет накопления им радионуклидов. "На базе исследований была разработана методика, описывающая возможность получения чистой продукции на загрязненных территориях. Это стало основой постройки пасек. Мы никогда не гнались за тем, чтобы получать мед в производственных масштабах. Это был эксперимент", - поделился завотделом информационного обеспечения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Алексей Казаков.

Алексей Казаков

Сегодня пасека разрослась - уже установлено 10 пасек в буферной зоне. В среднем в год здесь получают от 7 до 10 т меда. В 2024 году собрали рекордный урожай - 11 т.

Для пчел специально засевают поля медоносных культур - фацелию, донник, гречиху. Сеют каскадным способом, чтобы цветение шло непрерывно с ранней весны до поздней осени. Пчела не знает, что живет рядом с зоной отчуждения, она просто летит за взятком и возвращается с нектаром, в котором нет ничего, кроме сахаров, ферментов и аромата полесских трав.

Пчелы живут много тысяч лет по одному устою - у них есть королева (матка), которую они охраняют, пчелы-трудяги и трутни. А тем, кто залазит в их ульи, они отрывают лапки и крылья, чтобы неповадно было. И эта простая система доказывает устойчивость - на землях, которые могли бы быть потеряны, пчелы демонстрируют успех благодаря своему трудолюбию и системе. Это применимо и к преодолению радиоактивных последствий. Главное - настойчивость и система, чем и пользуются белорусские ученые.

Как на загрязненных землях выращивают растение для промышленности и получают безопасный мед с пасек в буферной зоне. Почему в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике держат сотни русских тяжеловозов. Об подробнее смотрите в фильме "Зона отчуждения. Полесский заповедник: жизнь там, где остановилось время".

Главное фото: pexels.com