Почему Полесский заповедник считается уникальным местом для мировой науки

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник - это 216 тыс. га земли, территория размером с Люксембург. В белорусском секторе зоны отчуждения сосредоточено около 30 % выпавшего на республику цезия, 73 % - стронция и 98 % - трансурановых элементов после Чернобыльской катастрофы.

Здесь время остановилось и побежало вспять. Сегодня это не место для жизни, а лаборатория под открытым небом, где изучают сценарии развития последствий в случае кризисных ситуаций, влияние радиации на животных, насекомых и сельхозпродукцию.

"Радиоактивность определила заповедность и до конца еще неизученную специфику. Мы можем дать оценку в зависимости от изотопа всего лишь на 11-22 % территории. Около 80 % трансурановой зоны пока не изучено. Важно не только оценить запасы, поведение радионуклидов, но и как это применить на практике. Зачастую активность, сосредоточенная в зоне отчуждения, большая, и это ускоряет ряд экспериментальных работ, их результаты можно использовать в сельском хозяйстве на условно чистых территориях, лесном хозяйстве", - рассказал замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Изучать, сдерживать, защищать - это и есть предназначение Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Несмотря на название, это зона правового режима, куда без пропуска попасть нельзя, в отличие от традиционных заповедников вроде Беловежской или Налибокской пущи. Еще в 2018 году на законодательном уровне в зону отчуждения на белорусской стороне допустили туристов. Пример взяли тогда с Украины и не пожалели. Ржавые корпуса, пустые рубки, буксиры, баржи, катера - местные называют это кладбищем кораблей. Все они здесь стоят уже почти 40 лет, ведь время здесь остановилось в 1986-м.

Старые корабли привлекают любителей экстремального туризма. Для граждан Китая, например, это "красный" туризм, благодаря которому можно заглянуть в прошлое и окунуться в атмосферу СССР. Для россиян и белорусов - возможность лучше понять мир вокруг себя и оценить проделанную работу, направленную на возрождение земли, прикоснуться к истории.

Алексей Казаков, завотделом информационного обеспечения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

"За 2025 год нас посетила 231 группа в общем количестве 3177 человек. Процентов 70, а именно 1024 человека, были гражданами иностранных государств - РФ, КНР. Но всего в 2025-м нас посетили представители 40 государств".

На территории заповедника высажено растение, которое может изменить будущее. Мискантус гигантский может расти на загрязненных землях, давать чистое сырье и не накапливать радиацию, он нетребователен к типам почв, растет на малоплодородных землях, поэтому у него есть шанс стать основой новой экономики для пострадавших территорий.

Мискантус

Мискантус - растение с высоким содержанием целлюлозы, поэтому его можно использовать для изготовления картона и бумаги. Одно из главных преимуществ над деревом - растет гораздо быстрее, а сырье отбеливать не нужно. Из мискантуса изготавливают вату и используют для производства экологичного топлива.

"Конкретных экспериментов еще не поставлено, но наша цель - внедрить растение в производство. Проект перспективный, и мы хотим его дальше развивать. Россия в 21 регионе выращивает и старается настроить технологические цепочки промышленности на новое сырье. Климат в Беларуси и заповеднике меняется, и данная культура вполне может прижиться в Гомельской области", - констатировал завотделом радиационно-экологического мониторинга Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Евгений Евсеев.

В 1996 году в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике была создана лаборатория спектрометрии и радиохимии, которая является сердцем заповедной зоны. Через лабораторию проходят все пробы, отбирающиеся на территории зоны отчуждения. Без заключения специалистов и проведения анализов образцы никуда не выходят. Сначала организация определяла только цезий-137 в объектах окружающей среды.

Сергей Калиниченко, завлабораторией спектрометрии и радиохимии Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

"В дальнейшем квалификация повышалась, приборная база улучшалась, проводились совместные исследования, в том числе с зарубежными партнерами, расширялась линейка анализируемых объектов, радионуклидов. Мы можем определить практически любой радионуклид чернобыльского происхождения и многие естественные радионуклиды. В 2002 году был получен аттестат аккредитации лаборатории".

С этого момента и началось квалификационное возмужание. С 2011 года лаборатория спектрометрии и радиохимии на регулярной основе входит в процесс проведения межлабораторных сличений на мировом уровне под эгидой Международного агентства по атомной энергетике.

Лаборатория Полесского заповедника является одной из трех в Беларуси, которая проходит межлабораторные тесты МАГАТЭ и показывает высокие результаты среди представителей мирового сообщества, изучает влияние радиации на живые организмы, почву, воду и воздух. Белорусским ученым доверяют иностранные коллеги, поэтому, когда произошла техногенная авария на Фукусиме, японские ученые обратились к белорусскому опыту.

География сотрудничества простирается от Москвы и Дубны до уральских институтов Екатеринбурга, Красноярска, Мурманска, что еще раз подчеркивает: исследования, полученные здесь, не имеют мировых аналогов. Американский исследователь Томас Хинтон, представляющий Институт радиобиологии Франции, руководил в Полесском заповеднике изучением животных, подвергшихся радиационному воздействию. Ученые из Университета Джорджии (США) использовали фотоловушки, чтобы оценить численность диких животных в зоне отчуждения. И это лишь несколько примеров из сотни.

"Территория Беларуси ценна для Европы болотами. Очень много их сейчас нарушено хозяйственной деятельностью, но на уровне государства давно предприняты шаги по возобновлению гидрологического режима болот. Недавно были на конференции, посвященной подтоплению болота Колыбанское на стороне Брагина. На это все сейчас выделяют деньги англичане", - сообщил Евгений Евсеев.

И это несмотря на проявление недружественных отношений в других вопросах. Международные экологические организации, в том числе и представители Великобритании, все же помнят о том, где находятся легкие Европы. Но непосредственно на территории радиоактивного загрязнения восстановление болот - экологическая реабилитация и создание барьера. Вода позволит предотвратить пожары и распространение радионуклидов, сократит высыхание почвы и появление пыли, которая тоже является здесь небезопасной. Решит и более мелкие вопросы поглощения углекислого газа и повышения биоразнообразия.

Там, где 40 лет назад остановилась человеческая жизнь, сегодня бурлит дикая жизнь. Полесский заповедник - это более 1,2 тыс. видов растений и 64 вида млекопитающих, 14 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. Здесь единственное в стране место, где обитает лошадь Пржевальского (около 65 голов), а популяция европейского зубра, завезенного сюда в 1996 году, выросла до 235 особей. Человек ушел, и природа взяла свое - на территории появились зубры, белохвостые орланы, лошади Пржевальского, черепахи. Это не просто заповедник, это ковчег и заповедная зона.

Как на загрязненных землях выращивают растение для промышленности и получают безопасный мед с пасек в буферной зоне. Почему в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике держат сотни русских тяжеловозов. Об подробнее смотрите в фильме "Зона отчуждения. Полесский заповедник: жизнь там, где остановилось время".

Главное фото: sb.by