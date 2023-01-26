Почему дорожные проблемы Минска "закатают в асфальт" только с приходом тепла?

Дороги в Беларуси, и особенно в Минске, Александр Лукашенко оценил на тройку. И "пересдача" для ответственных служб может наступить уже очень скоро. Президент поручил исправить ситуацию в ближайшее время.

А что сегодня представляют собой дороги в столице? Это примерно 22 млн кв. м заасфальтированных участков. Из них проблемными на начало 2023 года оказались примерно 30 тыс. квадратов. Половину из них уже подлатали. Впереди ждет такой же фронт работ.

Когда проблемы минских дорог окончательно закатают в асфальт? Рассказал Владислав Бондарь.





Дырявым полотном встречает белорусская столица тех, кто приезжает из Молодечно. Улица Тимирязева в Центральном районе прилегает к кольцевой дороге. Сразу на въезде первое впечатление у туристов может сложиться не самое лучшее.

Прямо у светофораяма, в которую и ногами можно уйти по щиколотку. Что уж там говорить про колеса! Хорошо, если загорится красный и водитель успеет притормозить. При нормальной скорости на зеленый здесь и подвеску можно оставить, а может произойти и серьезное ДТП.

А на улице Меньковский тракт (микрорайон Малиновка) количество ям такое, что и подсчитать сложно. Угодить в капкан легко даже пешеходу, а водителям проезжающих мимо машин, чтобы объехать все, необходимо "играть в змейку", как в телефоне.

И вряд ли кто-то из них поверит, что такое "минное поле" для автолюбителей оставила лишь одна зима, когда даже ледяной град не побил бы так дорогу.





Вывод один: на тройку. Но что меня удивило: у вас в городе полсотни машин, полсотни, даже больше машин, которые в этот период должны работать с этим ямочным ремонтом. Полсотни! Это за сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Ремонтные организации (тут уж гадайте: после нагоняя сверху, или все же сами видели проблемы на дорогах) сейчас работают с ударной силой во всех районах. Вот как ситуация обстоит на Каменногорской улице Фрунзенского района.

"Укладываем литой асфальтобетон. Он годится для работы в зимний период времени. Но это временно, летом он становится более, скажем так, тягучим. Это не есть хорошо для автомобилей", - рассказал Виталий Кленовский, мастер участка по ремонту дорожных покрытий ГП "Ремавтодор" Фрунзенского района г. Минска.

Да, окончательно дорожные проблемы "закатают в асфальт" лишь когда придет тепло. Пока же используют ремонтную смесь, которая считается временной. Допустимо применять при температуре до 10 градусов мороза. И половину из критических участков уже заделали.

Примерно в сутки мы берем около 300 т асфальтобетона. Я думаю, что в течение недели, если не будет таких вот перепадов температуры, то мы все устраним. У нас хватает техники, у нас закуплены шикарные котлы для литого асфальтобетона, у нас сформированы бригады. Денис Глинский, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

Почему разрушается асфальт?

Если проблема не в технике, рабочих рук хватает, ремонты проводят постоянно, тогда почему как только заканчивается зима, на дорогах появляются новые трещины и ямы? Может быть здесь стоит задуматься, насколько качественный материал?

"У нас очень качественный материал. Сырье белорусское, но выпускается асфальт на немецких установках. Смесь обязательно проходит лабораторный контроль и отдается уже на погрузку для Горремавтодора", - сообщил Николай Хмелевский​, главный инженер ОАО "Макродор".





Одна тонна такого асфальта обходится в 220 рублей. Это к вопросу, действительно ли дорого ремонтировать дороги.

Плохие дороги: обращения по номеру 115

Президент говорил, что много нареканий со стороны жителей. Какое все-таки количество обращений по номеру 115?

По номеру 115 небольшой процент обращений граждан по состоянию уличной дорожной сети. Чаще обращаются по вопросам состояния дорог во дворах. А дворами мы займемся уже в летний период, с потеплением. Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома