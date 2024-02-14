Подтопленные участки дорог, частные подворья и городские пляжи - в Брестской, Гродненской и Гомельской областях спасатели готовятся к большой воде

В Гомельской, Гродненской и Брестской областях зафиксировали февральский паводок. Подтоплены частные подворья, дороги, на некоторых участках затруднено движение. Гидрологи и сотрудники МЧС наблюдают за ситуацией круглосуточно. Спасатели готовы прийти на помощь в любое время. Как готовятся к большой воде сами люди, рассказала Анна Буйкевич.

Житель агрогородка Красное Алексей Тумашов, например, к сезону большой воды всегда готовится заранее. Сегодня к крыльцу можно подойти только по деревянному настилу и в резиновых сапогах. Вода уже в доме, полностью затопила погреб. Он радуется, что успел перенести овощи и закатки.

"То, что считалось погребом, теперь, скорее, самое низкое место, откуда нужно выкачивать воду. Только теперь уже некуда выкачивать. Она течет обратно к нам. Наверное, это самый худший год. Раньше было полегче", - жалуется Алексей Тумашов.





Большая вода пришла в 16 районов Гомельской области. Наиболее сложная обстановка в Житковичском, Ветковском, Добрушском и Гомельском. Подтоплены жилые дома, хозпостройки. Движение на 25 участках дорог затруднено. В агрогородке Красное в плену воды оказалось несколько улиц.

На случай масштабного паводка в регионе уже подготовили более 20 мест для размещения почти 3 тыс. человек. Покаобращений по отселению не поступало.

С изменением погодных условий в Гомельской области регистрируется подъем как талых, так и паводковых вод. Подтоплены87 жилых домов, 19 подвалов, 258 подворий. Однако работники МЧС готовы к изменению оперативной обстановки и оказанию помощи людям, если понадобится. Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Беларуси

В Гродно Неман вышел из берегов. Уровень воды поднялся почти на 2 метра по сравнению с летними показателями. В результате почти 5 метров пляжа ушли под воду. Но, по прогнозам гидрологов, пик полноводья на Немане уже пройден.

Ежедневно уровень воды реки Мухавец в Бресте поднимается на 1 см, сейчас он равен 273 см. До критической отметки еще далеко, но специалисты мониторят ситуацию 2 раза в день.

"Опасный уровень по реке Мухавец в Бресте составляет 380 см. Поскольку снежный покров уже везде растаял, осадки последние дни не наблюдаются, уровень воды в ближайшее время подниматься не будет", - убежден гидрометнаблюдатель поста ГП-1 Брест Александр Костецкий.

А вот жителям юга Беларуси еще придется побороться с большой водой. К примеру, дом Надежды Черноокой находится недалеко от реки Цна в агрогородке Дятловичи. Вода там подтопила и огород, и хозпостройки. Хозяйка пострадавшего подворья говорит, что за свой дом не боится, он стоит на возвышенности, а вот живность пришлось спасать.





Галина Жук в последние дни на реке появляется чаще, чем обычно. Она местный водный постовой, первой узнает о подъеме или снижении уровня воды в Цне. Сегодня этот уровень на отметке в 253 см. Критически опасным считается 245 см.

У меня есть статистика за 16 лет - были очень маленькие уровни, а вот уже второй год так интенсивно затапливает. Наверное, из-за того, что много снега, воды. И это начинается с декабря. Галина Жук, наблюдатель гидрологического поста Дятловичи

А в агрогородке Любачин большая вода пришла во дворы людей, живущих у реки Смердь. Подтопленными также оказались локальные территории в Кожан-Городке и Лахве - всего более 20.

"Ситуация стабильная. Конечно, идет поднятие грунтовых вод, уровня рек. Каждая река мониторится, исполнительный комитет совместно с РОЧС вопрос держит на контроле", - отметил зампредседателя Лунинецкого райисполкома Сергей Черненко.