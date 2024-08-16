Подводим итоги жатвы и чествуем героев полей. Праздник хлеборобов сегодня на карте Несвижского района

Начинаем праздновать районные "Дожинки". 16 августа аграрии Несвижского района приблизились к поставленной цели. Уже завершили массовую уборку зерна. Собрано более 151 тыс. т. И это самый весомый вклад в общий каравай центрального региона. Празднуют под слоганом "Слава людям, работающим на земле". Заслуженные награды сегодня ведущим участникам жатвы. Все подробности с праздника хлеборобов - в нашем вечернем эфире.