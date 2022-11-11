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После кражи сразу в бар: в Вилейке мужчина ограбил пенсионерку

Сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом пенсионерки в Вилейке. Им оказался 43-летний житель Борисовского района, который приехал в Вилейский район погостить у родственницы.

Как сообщили в милиции, мужчина проник в жилье 94-летней женщины, забрал у нее деньги и продукты питания, а затем убежал.

Мужчина вынул оконное стекло и забрался в дом потерпевшей с целью кражи. Но когда хозяйка проснулась и застала его с поличным, фигурант под угрозой ножа похитил кошелек и скрылся. За похищенную наличность купил в баре спиртное и отправился употреблять на берег реки. Там его и задержали милиционеры. У налетчика обнаружили нож, фонарик и перчатки.
Владимир Римашевский, начальник отдела УУР УВД Миноблисполкома

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Задержанному угрожает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: pixabay.com

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