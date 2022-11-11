После кражи сразу в бар: в Вилейке мужчина ограбил пенсионерку

Мужчина вынул оконное стекло и забрался в дом потерпевшей с целью кражи. Но когда хозяйка проснулась и застала его с поличным, фигурант под угрозой ножа похитил кошелек и скрылся. За похищенную наличность купил в баре спиртное и отправился употреблять на берег реки. Там его и задержали милиционеры. У налетчика обнаружили нож, фонарик и перчатки.

Владимир Римашевский, начальник отдела УУР УВД Миноблисполкома