Привлечение в регионы национальных инвесторов и развитие отдаленных от Минска районов, доступная медицина на селе, строительство жилья с акцентом на индивидуальных домах и развитие электротранспорта - такие инициативы озвучивают сегодня делегаты на шестое Всебелорусское народное собрание от Минской области. Руководители районов, городов и предприятий, бизнесмены, учителя, медики, аграрии - люди разных профессий в эти минуты в Борисове обсуждают основные вопросы развития регионов и государства.



Многие тезисы - результат работы общественных приемных в Минской области, а также диалоговых площадок. Только в центральном регионе их состоялось более 70.



