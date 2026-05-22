Рабочая поездка Игоря Сергеенко в Докшицы - как продвигается реализация президентских указов

Посевная кампания, развитие АПК и системы здравоохранения, строительство жилья, закрепление кадров - все эти темы во время рабочей поездки в Докшицкий район были в центре внимания председателя Палаты представителей, уполномоченного представителя Президента в Витебской области Игоря Сергеенко. Он отметил, что у района есть не только серьезный потенциал и стремление развиваться, но и профессиональные кадры для этого.

Путь перемен всегда начинается с жесткого разговора. На заседании райисполкома Игорь Сергеенко выслушал мнения по вопросам развития района - от закрепления молодых кадров на местах до туризма. Отдельно спикер остановился на обсуждении текущего состояния дел в сельском хозяйстве.

стройка молочно-товарного комплекса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59d2ed8d-ee68-4bb8-90db-8fedfebd5c2c/conversions/f72a1c97-cdd9-41b5-9cb7-b864af843afb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59d2ed8d-ee68-4bb8-90db-8fedfebd5c2c/conversions/f72a1c97-cdd9-41b5-9cb7-b864af843afb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59d2ed8d-ee68-4bb8-90db-8fedfebd5c2c/conversions/f72a1c97-cdd9-41b5-9cb7-b864af843afb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59d2ed8d-ee68-4bb8-90db-8fedfebd5c2c/conversions/f72a1c97-cdd9-41b5-9cb7-b864af843afb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вся Витебская область - под особым контролем Александра Лукашенко. Президент Беларуси не раз называл ситуацию в регионе ужасающей, говорил даже о моральном уродстве, когда речь заходила о сохранности поголовья скота. Задача - вернуть региону статус не проблемного, а передового.

Колонна уполномоченного по Витебской области берет курс на стройку молочно-товарного комплекса. Объект возводится в рамках указа Президента. Готовность - 28 %. Комплекс должен стать образцом эффективности, где инновационные технологии дадут прибавку к удоям.

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef56aced-1dc6-4f16-bc80-d256625d5b04/conversions/930d7bf2-af75-4c34-b9b0-617393eaf899-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef56aced-1dc6-4f16-bc80-d256625d5b04/conversions/930d7bf2-af75-4c34-b9b0-617393eaf899-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef56aced-1dc6-4f16-bc80-d256625d5b04/conversions/930d7bf2-af75-4c34-b9b0-617393eaf899-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef56aced-1dc6-4f16-bc80-d256625d5b04/conversions/930d7bf2-af75-4c34-b9b0-617393eaf899-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Все-таки Докшицкий район, как и большинство в Витебской области, является аграрным сельскохозяйственным районом. На сегодняшний день фактически завершаются посевные работы, осталось буквально 400 га кукурузы на силос, яровые и зерновые посеяны. Достаточно организованно прошла кампания. Я бы хотел сказать, что Докшицкий район входит в число первых 7 районов Витебской области по уровню развития, темпам и технологии производства".

Еще одна точка поездки - Докшицкая ЦРБ. Спикер лично осмотрел ход ремонтных работ.

Также о векторах развития страны говорили на встрече с коллективом. Молодых специалистов волнует, будут ли для них льготные кредиты на строительство жилья.

Екатерина Лукина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7b12da-94d4-4930-b14d-78cf1c4606d4/conversions/1946d56b-ab25-4408-9b1b-b397404be36f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7b12da-94d4-4930-b14d-78cf1c4606d4/conversions/1946d56b-ab25-4408-9b1b-b397404be36f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7b12da-94d4-4930-b14d-78cf1c4606d4/conversions/1946d56b-ab25-4408-9b1b-b397404be36f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7b12da-94d4-4930-b14d-78cf1c4606d4/conversions/1946d56b-ab25-4408-9b1b-b397404be36f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Лукина, врач-стоматолог-терапевт УЗ "Докшицкая ЦРБ":

"Игорь Петрович сказал, что этим вопросом будут активно заниматься. Это довольно перспективное направление будет рассматриваться. Мне, как молодому специалисту, это очень актуально. Эта достаточно весомая часть может заинтересовать любого молодого специалиста в том, чтобы остаться в районном центре".

Есть ряд назревающих проблем, которые могут отразиться на экономике района уже завтра, резюмировал Игорь Сергеенко. В их числе - снижение объемов промышленного производства и рост просроченной кредиторской задолженности. На местах должны не просто отчитываться, а изменять подходы к действию.

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0bbf357-3b67-402a-8b41-f5a1597e1aa2/conversions/2a82f724-b2c8-42ad-a9f6-f1f44548b8b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0bbf357-3b67-402a-8b41-f5a1597e1aa2/conversions/2a82f724-b2c8-42ad-a9f6-f1f44548b8b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0bbf357-3b67-402a-8b41-f5a1597e1aa2/conversions/2a82f724-b2c8-42ad-a9f6-f1f44548b8b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0bbf357-3b67-402a-8b41-f5a1597e1aa2/conversions/2a82f724-b2c8-42ad-a9f6-f1f44548b8b2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Предпринимаются меры по наведению порядка на земле, в сельскохозяйственных производствах проводится реструктуризация. Перерабатывающая промышленность реализуется с задействованием инвесторов из других регионов страны. Это касается Оршанского и Полоцкого регионов, а также непосредственно Витебска. Т. е. структурные изменения происходят. Но хотелось бы думать, что меняются и подходы руководителей на местах, и отношение населения. Есть уверенность, что Витебщина со всеми теми задачами, который поставил глава государства, справится благодаря труду всех", - отметил Игорь Сергеенко.