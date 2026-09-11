Расширение мощностей: Витебская бройлерная птицефабрика запустила новый цех

Витебская бройлерная птицефабрика запустила новый цех. Проект реализован благодаря госпрограмме по развитию аграрного бизнеса в Беларуси.

Бройлерный цех рассчитан на 720 тыс. птиц, а это дополнительные 12 тыс. т мяса птицы в год. Производственный объект оснащен современным технологическим оборудованием, полностью автоматизирован с учетом энергосбережения. Благодаря его вводу создано более 30 высокопроизводительных рабочих мест.

Игорь Вечеров, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики:

"Объект должны были построить по проектной документации за 15 месяцев. Мы его построили за год, сэкономив при этом свыше 20 млн рублей. Значительную часть работ выполняли своими силами. У нас ремонтно-строительный участок, в котором насчитывается порядка 150 человек. Они профессионалы, которые отработали всю эту технологию".

В процессе реализации ряд перспективных проектов. В ноябре предприятие намерено запустить новый инкубатор. В планах и строительство еще одного бройлерного цеха в Городокском районе.