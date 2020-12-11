Региональный этап нацотбора на "Славянский базар" в Барановичах

Сегодня в Барановичах завершится региональный этап национальных отборов на конкурсы исполнителей ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Прослушивания на детский и взрослый конкурсы пройдут в режиме живого звука. Среди обязательных условий участия в отборе - опыт выступлений и победы в различных конкурсах. Первыми к жюри выйдут юные артисты от 8 до 14 лет. Они исполнят по две композиции. Одна из них белорусского автора и на белорусском языке. В понедельник итоги подвели в столице. Во второй тур вышли 5 конкурсантов. Они продолжат борьбу за право представить страну на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск - 2021".



За возможность выступить на главной площадке юбилейного фестиваля в Летнем амфитеатре поборются и взрослые. Молодые исполнители эстрадной песни в возрасте от 18 до 31 года представят также две композиции. Оценивать конкурсантов будут музыкальные эксперты: популярные артисты, а также опытные участники конкурсов "Славянского базара в Витебске" разных лет. Второй тур испытаний запланирован на январь.



