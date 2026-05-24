Реставрация Софийского собора - как преобразится жемчужина Полоцка

Забота о белорусской культуре и ее будущем - один из приоритетов внутренней политики страны. За годы независимости белорусского государства в культурной сфере сделано многое, чтобы каждый мог прикоснуться к своим корням.

С января 2026 года в Беларуси действует новая государственная программа "Культурное пространство". В рамках одного из ключевых ее направлений - "Культурного наследия" - в ближайшие 5 лет будет продолжаться работа по сохранению историко-культурных ценностей. В этот список входит более 5,5 тыс. объектов.

В ближайшие три года первую каменную постройку на территории современной Беларуси - Полоцкий собор Святой Софии - ожидает реставрация. Последний раз масштабные работы на фасадах древнего храма проводились в 2017 году в преддверии 500-летия белорусского книгопечатания.

Полоцкий собор Святой Софии - часть богатого культурного наследия Беларуси. Духовный ресурс не одно столетие объединяет людей и укрепляет чувство самобытности белорусского народа. Словно белый корабль над неспешными водами Западной Двины плывет храм, освященный в честь премудрости божией. Этот собор - первая каменная постройка на территории современной Беларуси и одна из четырех Софий в мире.

Ольга Шульченко, заведующая Музеем истории архитектуры Софийского собора:

"В XI веке, когда возводился собор, все-таки София отличалась от других христианских храмов тем, что здесь, помимо церковной службы, князь принимал послов, заключал договора, объявлял войну или подписывал мир, т.е. Софийский собор был еще административным зданием. Также в Софийском соборе хранилась библиотека рукописных книг, которая, к сожалению, была разграблена во время Ливонской войны. Возможно, велась полоцкая летопись, т.е. собор был культурным учреждением. Отсюда начинала свой подвижнический путь Евфросиния Полоцкая, приняв постриг, она поселилась в келье собора".

На судьбу памятника архитектуры XI-XVIII вв. выпало немало испытаний и перемен. Он не единожды страдал от войн и пожаров, а после взрыва 1710 года, словно феникс, Софийский собор возродился из пепла уже в стиле виленского барокко. В советское время одна из главных церквей древнего Полоцка была закрыта. Несмотря на все перипетии, памятник архитектуры сохранил в себе исторические корни: алтарь, фрагменты апсиды, элементы старинных фресок.

Марина Чернышова, директор Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

"В нижнем зале практически полностью сохранился фундамент храма XI века. Можно увидеть фрагменты опорных крещатых столбов, которые поддерживали своды собора. На древних стенах сохранились фрагменты фресковой росписи, это самые древние фрески у нас на территории Беларуси".

Уникальность полоцкой Софии не только в ее исторической преемственности и особой архитектурной эволюции. Храм сочетает кладку стен первоначальной постройки и формы виленского барокко XVIII столетия. 43 года назад в соборе появился концертный зал камерной музыки, а чуть позже - органной. Гармония между голосом органа и архитектурой - удивительная редкость, которая здесь легко сочетается.

Ксения Погорелая, заслуженная артистка Беларуси, органистка:

"Орган у нас небольшой, он средний по величине. У него 48 регистров, которые расположены на трех этажах внутри органа, и 3905 труб. Слава нашего органа в том, что он потрясающе озвучивает Софийский собор и действительно является душой нашего зала".

Софийский собор - историко-культурная ценность Беларуси и бренд Полоцкой земли. Внимание к его сохранению и популяризации со стороны государства и местных властей особенное.

"Очень много было сделано в 2022-2023 гг., была частично заменена кровля на соборе. При подготовке к Форуму регионов Беларуси и России в 2024 году также у нас прошли ремонты внутри собора, а также было проведено благоустройство территории. Мы поддерживаем состояние Софийского собора на должном уровне", - отметила Марина Чернышова.

В ближайшие три года жемчужину Полотчины ожидает реставрация. Ремонтно-реставрационные работы в Софийском соборе включены в перечень и госпрограмму "Культурное пространство". На финансирование запланировано более 2 млн рублей. Сейчас время большой подготовительной работы, с июня по сентябрь - предпроектная стадия.

Татьяна Орлова, замдиректора Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

"На данном этапе в текущем году в рамках научных исследований у нас планируются небольшие археологические раскопки площадью порядка 16 кв. м. Они будут располагаться непосредственно у восточной стены Софийского собора. Планируются обмерные работы, физико-химические исследования строительных материалов, библиографические и архивные исследования. Планируется также обновление территории в рамках вечернего освещения".

Важный момент - в первые два года реставрации двери храма по-прежнему будут открыты. И это неслучайно. Софийский собор - самый посещаемый музей в Полоцке, сюда едут семьями и целыми экскурсионными группами.

Татьяна Ларионова, завотделом Музея истории архитектуры Софийского собора:

"За 2025 год Софийский собор посетили более 120 тыс. человек. География большая - это вся Республика Беларусь, ближнее зарубежье (Российская Федерация - Псков, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург), страны Балтии иногда к нам приезжают".

С 1 января 2026 года в Беларуси действует госпрограмма "Культурное пространство". Она охватывает два ключевых направления: "Культурное наследие" и "Искусство и творчество". Программа рассчитана до 2030 года. Это не просто документ, а масштабный план по сохранению и развитию того, что и делает нас белорусами.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Когда мы говорим о культурном пространстве, то мы понимаем, что оно включает весь ландшафт важнейших достояний, памятников Беларуси, которые должны быть сохранены для потомков, а те в свою очередь должны укреплять национальную белорусскую идентичность и символизировать присутствие белорусов в мире. Наша София - это символ несокрушимости и бессмертия".