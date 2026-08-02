Город сгущенки, классиков и современных достижений - чем знаменит Рогачев

Рогачев - город с уникальной историей, культурой и традициями. Древний и современный. Промышленный, культурный, спортивный. Прежде всего Рогачев известен как родина любимого лакомства сладкоежек. Но не только сгущенкой славится этот край, еще и литературным достоянием.

Здесь родились белорусские классики Михась Лыньков, драматург Андрей Макаенок, жил какое-то время Владимир Короткевич. Местные жители бережно хранят богатое историческое наследие, а еще приумножают достижения современности. Прогуляемся по уютным улочкам и посмотрим на успехи рогачевцев глазами Марии Белоусовой, фельдшера скорой медицинской помощи Рогачевской центральной районной больницы.

Колоритный уголок Беларуси на месте слияния Друти и Днепра. Город с характером, трепетным отношением к своим корням и теплой аурой. Археологи называют эти земли "библиотекой" древностей. Край легенд, преданий, народной мудрости.

Первое письменное упоминание о Рогачеве хранится в Ипатьевской летописи. На Замковой горе стоит валун с надписью "Отсюда есть пошел город Рогачев в лето 1142-го". Именно здесь было первое поселение времен бронзового века, позже - городище и православный храм.

История и современность. "Удивительно, как органично они сочетаются в антураже современного города. Стильные многоэтажки соседствуют со старейшими зданиями, представляющими историко-культурную ценность", - отметила Мария Белоусова

Здание в стиле модерн – первое в Рогачеве, где появилось паровое отопление. Бывший дом купца Берла Беленького. Его построили в 1898 году. В жилом каменном доме хранятся воспоминания дореволюционных времен.

Рогачев - столица сгущенки. Четырехметровый памятник всемирно известному лакомству встречает гостей прямо на въезде в город. Так белорусский производитель увековечил известный национальный бренд. На память туристы увозят селфи у огромного памятника из стекла с капсулой времени в основании.

Факт Рогачевский МКК – крупнейший производитель молочной продукции на территории СНГ, выпускает консервы, сыры, масло, продукты для детей, сухие молочные смеси и сухое мороженое. Полезную продукцию из натурального молока охотно покупают в более чем 25 странах мира.

Высокоточные оптико-электронные приборы для аэропортов и аэродромов, коммутационное оборудование для Гомсельмаша, МАЗа, "Амкодора", счетчики и датчики для госкорпорации "Росатом" выпускает завод "Диапроектор".

Индустриально-педагогический колледж готовит специалистов для строительной отрасли, сферы дошкольного образования и услуг. Приближается 60-летний юбилей учреждения.

Но не только за знаниями едут в Рогачев, ценители прекрасного – чтобы побывать на родине Анатолия Каплана. Произведения именитого художника XX века хранятся в ведущих музеях мира. Одна из картин есть в Ватикане рядом с работами Микеланджело. Имя Каплана носит школа искусств в Рогачеве.

Танцевальный коллектив Stay Dance Project - бренд Рогачева. В творческой копилке юных дарований много дипломов и наград. Государственная премия Президента "За духовное возрождение" - самая большая гордость.

В Рогачеве комфортно жить и тем, кто увлечен спортом. Для больших побед созданы все условия. Спортивная инфраструктура пополнилась современной гребной базой. А еще для любителей активного отдыха есть бассейн, стадион, зал игровых видов спорта.

"Чувство внутренней свободы и возможность реализовывать мечты. За это мы любим наш город. Здесь рождаются истории и создаются новые семьи. Рогачев - наше любимое место для жизни, и другого не надо", - подытожила фельдшер.