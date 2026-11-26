Кондитерская фабрика "Красный мозырянин" в Наровле гордится сохранением рецептуры советских времен. Все сладости там создаются только из натуральных компонентов - сахара, патоки, молока сгущенного и сливочного масла. Стараются добавлять оттенки и новых вкусов, чтобы загрузить свежую линию.

Модернизация ирисного участка позволила почти вдвое увеличить производство лакомства, а процесс изготовления сладостей - ускорить. Линия представляет собой изготовление ириса тираженного в семи вариантах - с клюквой, кокосом, "Сливочный", "Детский", с морской солью и другие. Линия позволяет производить продукцию до 2 т за восемь часов. Сейчас работники трудятся в двусменном режиме работы.

Начальник технологического отдела ОАО "Красный мозырянин" Милена Шаргаева родилась в Наровле, училась в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий, а работать приехала домой. На глазах девушки происходил весь процесс обновления. Хотя в какой-то момент пришлось запуск оборудования поставить на паузу. Вопрос по ее доработке и выпуску продукции решился после вмешательства госконтроля.

Андрей Тужик, председатель Мозырского межрайонного Комитета госконтроля:

"Комитетом государственного контроля Гомельской области в 2025 году был выявлен ряд проблемных вопросов при реализации проекта по реконструкции ирисного участка. В частности, закупленное в России оборудование имело ряд недостатков, а его производительность оказалась ниже. В результате сроки ввода объекта затянулись. После вмешательства комитета и активной претензионной работы с поставщиком оборудование было частично доработано, а его стоимость уменьшена пропорционально снижению производительности и внесением соответствующих изменений в договор поставки".

В итоге в апреле все оборудование заработало и рынок получил свежую продукцию. Наровлянский ирис сегодня в спросе не только в белорусских магазинах, но и на полках в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении. Это, кстати, новые адреса продаж. В планах список сделать длиннее.

Реконструкция ирисного участка стоила 4,5 млн белорусских рублей, но процесс обновления на этом не останавливается. Сейчас работы развернулись в конфетно-мармеладном цеху. Стоимость его нового облика - 11 млн рублей. Проект рассчитан до 2027 года. В итоге предприятие получит современную автоматизированную линию по производству пастилы. То, что в нынешних реалиях нужно в новом ракурсе взглянуть на задачи в рамках реализации инициативы "Один район - один проект", говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ведь важно построить такие предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

Почему инвестиции в современное оборудование - гарантия устойчивого развития завтра. Как новое производство меняет трудовую экосистему. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com