Сахарная отрасль полностью обеспечивает страну и наращивает экспорт

Пора сладкого урожая! С полей страны убрали более 2 300 тонн корнеплода, а это более 50 тыс. гектаров. На четырех предприятиях круглосуточно идет переработка сахарной свеклы. Так, на Слуцком сахарорафинадном комбинате за сутки перерабатывают 12 тыс. тонн нового урожая. От корнеплода до белоснежного кристалла - путь производства сахара включает 8 этапов. Производство сахара на комбинате - процесс безотходный. Так, свекловичный жом используют в животноводстве как корм, а мелассу - в том числе как удобрение почвы.

Андрей Стром, главный технолог ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат":

"Сама технология переработки долгое время неизменна. Меняется только автоматизация производства. В этом году ввели в эксплуатацию вертикальный вакуум-аппарат непрерывного действия и кристаллизатор вертикальный".

Отечественные предприятия полностью обеспечивают страну сахаром. Около половины произведенного продукта еще и отправляется на экспорт. Отрасль в последние десятилетия нарастила объемы: расширились площади посевов сахарной свеклы и увеличились мощности ее переработки.