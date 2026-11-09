Сельхозработы в Гомельской области продолжаются

С наступлением глубокой осени забот у аграриев меньше не становится. Хотя главные этапы сельхозработ позади, сельскохозяйственный год еще не закончен. На повестке у работников полей - закладка овощей в стабфонды, уборка кукурузы на зерно, зяблевая обработка почвы, внесение удобрений, подготовка площадей к зиме. Работают с максимальной отдачей, чтобы качественно и в срок выполнить поставленные задачи. В Гомельской области считанные хозяйства еще работают на кукурузных плантациях, завершают уборку культуры, которой будут обогащать рацион буренок.

В сельском хозяйстве Сергей Иваненко более 20 лет. На хлебной ниве стабильно в лидерах: как приходит время, рекорды показывает за штурвалом мощного комбайна на уборке кукурузы на зерно. Механизатор уверен: залог трудовых побед - преданность своему делу.

Сергей Иваненко, механизатор агрокомбината "Южный":

"Кукуруза - это второй хлеб. Стараемся убирать. Самое сложное, клавиши забивает, потому что сырое, мокрое. Часто мы останавливаемся и чистимся, чтобы не было потерь. В 8 мы уже убираем, когда как: когда 20 гектаров, когда 25, когда 15. Техника хорошая, были бы руки и старание - и все".

Янина Шупейко, главный агроном агрокомбината "Южный":

"В агрокомбинате "Южный" в этом году отведено 1847 гектаров на силос, 500 гектаров на зерно. Когда само зерно становится таким стекловидным, оно не раздавливается, и сама зерновка - место крепления к початку - становится уже таким темным, это значит, что сахара переходят в крахмал, в связи с этим уже можно полным ходом убирать зерно. Сейчас урожайность - 45-50 центнеров с гектара".

Соблюдению технологий в агрокомбинате "Южный" уделяют пристальное внимание. Зерно кукурузы идеальной влажности - 25-30 % - везут на плющение.

Сергей Сотников, водитель агрокомбината "Южный":

"В среднем 100-130 тонн в день, это 7-9 рейсов, когда как попадает. Всегда стараюсь, чтобы все было хорошо, и ответственно отношусь к работе. Чем быстрее я езжу и аккуратнее вожу, тем меньше комбайны простаивают в поле".

Дальше зерно измельчают, приправляют консервантами, выдавливают кислород и отправляют в стретч-пленку на длительное хранение.

Это не просто эффективный и низкозатратный агротехнический прием для получения питательного компонента на корм животным, но и перспективная бизнес-стратегия. В сравнении с сушкой плющение зерна обходится аграриям в несколько раз дешевле. В 60-метровом рукаве диаметром полтора метра - до 80 т питательных хлопьев для буренок.

В хозяйстве "Утевское" параллельно с уборкой кукурузы готовят почву под яровой сев. На всхожесть и прорастание семян весной влияет температурный режим, плодородие почвы и даже глубина вспашки осенью. Владимир Марфушкин на мощном "Беларусе" гектар за гектаром проходит поле. Поднять зябь важно до заморозков.

Владимир Марфушкин, механизатор ОАО "Утевское":

"Фронт работы - пахота. Чем больше сделаем, тем быстрее закончим, чтобы успеть все на зиму сделать. За день прохожу 25 га, самое главное - взорвать предплужную подошву. Чем глубже плуг зайдет в землю, тем лучше будет урожай на следующий год. Рыхлая земля - больше питательных веществ будет".

Чтобы почва оставалась плодородной, а риск болезней растений снижался, в "Утевском" заранее планируют севооборот.

Это поле в 260 га готовят к посеву ярового овса - весной семена лягут в землю. Выбор локации не случаен. Лучшую урожайность эта культура дает там, где в предыдущий год выращивали кукурузу на силос.

Качественное и своевременное проведение осенних полевых работ закладывает основу для урожая следующего года. Аграрии это хорошо понимают, поэтому и работают на результат.