Сельская романтика с городским комфортом: как живут в белорусских агрогородках

Если в одной местности мы решим сочетать сельскую романтику, где в составе чистый воздух и экопродукты с собственной грядки, а также городские ингредиенты (развитую инфраструктуру и вечерний теннис), то получим идеальный коктейль, который поможет справиться со стрессом и наслаждаться своей жизнью.

Агрогородок Дворище

Две черепахи, две собаки, кошка, заяц, рыбки и попугай Гриша - с энтузиазмом в одной из комнат рассказывает о своем живом уголке мальчик Влад, а во второй параллельно разливается музыка. Многодетная семья - это всегда разные мелодии, но на чем точно сошлись, так это променяли городскую суету на сельскую романтику, и теперь чистая нота семьи Позняк звучит в агрогородке Дворище.

Валерий Позняк, житель аг. Дворище:

"Из плюсов - можно играть в семейные игры на своем участке: в бадминтон, волейбол; собираться с друзьями, также любим выезжать на водоемы, например, на Вилейское водохранилище. Я когда был маленьким, ездил к бабушке в деревню, тогда еще не было агрогородков. Мы пасли коров, проводили активно время, а сейчас в агрогородках есть школы, детсады, дома культуры, магазины. Теперь все более цивилизованно, стремится уже к городскому типу".

Жительница аг. Дворище Зинаида Коновалова проработала всю жизнь учителем математики в местной школе. Сегодня эта дама с маникюром и в платье цвета клематиса наблюдает за развитием агрогородка.

"Когда я приехала, вся деревня заканчивалась школой и парами домов. Теперь здесь отапливаются газом, имеется центральная канализация, водопровод. Шесть раз в день ходит маршрутка", - рассказала она.

Сегодня Дворище - это производство, агрокомбинат, почта, больница. На окраине уютно расположился и памятник природы. А всего на территории проживают более 600 человек, среди них 17 многодетных семей.

Как перечислил председатель Демидовичского сельского исполнительного комитета Сергей Принев, в агрогородке имеются Дворищанская общеобразовательная средняя школа, детский сад, продовольственные и хозяйственные магазины, комплексно-приемный пункт, где принимают заказы на ремонт одежды, обуви, химчистку. Кроме того, функционирует Дом культуры. Начаты работы по отводу земельного участка для строительства детской игровой площадки и воркаут-площадки.

Агрогородок Новополесский

Жительница агрогородка Новополесский Светлана Тарасевич создает домашние сыр, сметану, творог.

"Варим 100 % натуральный адыгейский сыр. Он изготовлен из чистого молока, сыворотка и немного соли. Масло делаем только из сметаны и продаем на рынке. Возим в Старобин, Долгое. К нам домой люди приходят за продукцией. Такого в магазине не купить", - поделилась Светлана Тарасевич.

В одном из хозяйств Солигорского района работает Ирина Помазанова, она наблюдает за телятами. Вместе с семьей женщина уехала из Донецкой Народной Республики, а уголком спокойствия и свободы стала Беларусь. В агрогородке Новополесский хозяйство выделило жилье, теперь у детей есть возможность учиться оффлайн.

Лариса Жибурт, председатель Копацевичского сельского исполнительного комитета:

"Есть школа, водоканал, ЖКХ, многоэтажные многоквартирные дома, их у нас 32. Есть 30 индивидуальных домов. Строительство также продолжается. Функционирует ФОК. Туда ходит как молодежь, дети, так и взрослые люди. Приезжают к нам палаточные лагеря".

В Беларуси насчитывается почти 1,5 тыс. обустроенных агрогородков, но еще 20 лет назад это казалось труднодостижимой мечтой. Все изменилось в 2005 году, когда по инициативе Президента Беларуси в село пришла большая программа развития, для которой требовались десятки триллионов рублей, но в которую вложили концепцию принципиально нового уклада жизни и сделали акцент на человека. Для него построены аккуратные коттеджи, сделаны асфальтированные улицы, проведено централизованное газо- и водоснабжение, открыты магазины и места для отдыха. Но даже спустя столько лет формат продолжает развиваться.

Агрогородок Рованичи

В агрогородке Рованичи Червенского района проживают около 580 человек. Есть больница, четыре магазина, асфальтированные дороги, здание школы и детского сада, а еще старинная усадьба на берегу озера, но местность остается единственной в районе на печном отоплении.

Еще отличился агрогородок наличием Дома культуры, где проводятся детские и взрослые дискотеки, игровые программы для детей. Имеется даже своя бильярдная, теннисная. Правда, туда вход платный - 5 белорусских рублей.

Лариса Ефименко, председатель Червенского районного Совета депутатов:

"Инфраструктура агрогородков разнообразна. Здесь работают школы, амбулатории и ФАПы. Кроме магазинов, принадлежащих потребкооперации, практически во всех агрогородках есть частные, кроме агрогородка Войнилово. В 2026 году в агрогородке Рованичи планируется заасфальтировать три улицы. В перспективное планирование в 2027-м уже включен агрогородок Ляды".

Так, благодаря долгосрочным инвестициям, спустя 20 лет можно с восхищением говорить о достижениях молочной отрасли. В Беларуси на душу населения производится свыше 1 т молока. Это один из самых высоких показателей в мире, а по итогам 2025 года страна экспортировала продовольствия на 10 млрд долларов.

Главное фото: magnific.com