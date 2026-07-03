Сергей Лободинский поделился, как развивается и сохраняет память о прошлом Брест

Эпицентр праздника в честь Дня Независимости в Бресте - легендарная цитадель. В священном месте даже камни хранят следы мужества и отваги защитников. В честь героев был проведен митинг памяти.

На площади Церемониалов собрались тысячи человек - руководство области и города, дети защитников, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь и военнослужащие. К Вечному огню легли цветы.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Сегодня мы присваиваем имена защитников улицам и школам, чтобы они никогда не были забыты, а подвиг отцов и дедов всегда сохранялся в памяти народа. Основной упор мы делаем на развитие города, которое включает в себя эффективную работу экономики и промышленных предприятий. Объем производства за последние годы кратно увеличился, ежегодно мы прирастаем более чем на 1 млрд белорусских рублей".

В месте памяти прозвучала минута молчания о тех, благодаря кому свобода и независимость страны стала возможной. А после военнослужащие Брестского гарнизона прошли торжественным маршем по площади, отдавая дань памяти защитникам Отечества. Мероприятия продолжатся в разных локациях Бреста. Впереди ждет открытие символичного мурала. Жителям покажут выставку военной техники, своя программа пройдет и на Советской пешеходной улице.