Школу молодого комбайнера открыли в Смиловичском аграрном колледже

На базе Смиловичского государственного колледжа запустили новый образовательный проект - школу молодого комбайнера "Колосок". Здесь будущие механизаторы будут обучаться под руководством лидеров уборочной.

Школу молодого комбайнера пополнили еще 15 учащихся. В Смиловичах они получили сертификаты о зачислении. В роли наставников и менторов - лучшие хлеборобы и чемпионы жатвы, которым есть чем поделиться с будущей сменой.

Сергей Дубень, заведующий ремонтной мастерской агрокомбината "Ждановичи":

"Так как я непосредственно участвовал в том, что убирал хлеб, работал на комбайне, на практике расскажу, какие есть нюансы в уборке, о которых никто больше не расскажет и в книгах не напишет".

Никита Жук, учащийся Смиловичского государственного аграрного колледжа:

"Я пошел по стопам отца. С детства меня всегда тянуло к технике. С 10 лет я уже с отцом ездил на поля, работал. Хочу узнать что-то новое, разбираться достаточно хорошо в комбайнах".

Смиловичский колледж - один из самых оснащенных в стране. Здесь работает современный центр компетенций с тренажерами-симуляторами, а автопарк недавно пополнился новой обучающей техникой от Минского тракторного завода. Теорию учащиеся будут сразу отрабатывать на практике.

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного аграрного колледжа:

"Нам вручили тракторы, и мы очень довольны, потому что это современная техника, она энергонасыщенная. Все хозяйства Республики Беларусь уже перешли на эту технику, и мы должны учащимся показывать, как ее эксплуатировать, как правильно на ней работать".

Уже скоро ряды "колосков" пополнят учащиеся из Вилейки и Борисова, а всего проект охватит около 600 будущих механизаторов. Главная задача - пройти полноценную подготовку, чтобы уже летом 2027 года вывести свои первые экипажи в поля.