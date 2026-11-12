Сильные регионы - один из семи приоритетов Программы развития

Сильные регионы - один из семи приоритетов Программы социально-экономического развития нынешней пятилетки, которая утверждена Всебелорусским народным собранием.

Равные возможности занятости, качества жизни и благосостояния населения в каждом регионе, а еще развитие в комплексе, чтобы люди на местах не ощущали большого разрыва между городом и селом, столицей и регионами. В этом - стратегия.

Сегодня в Беларуси насчитывается 118 районов, в которых для приоритетного развития определены около 1,5 тыс. опорных агрогородков.

Шкловский район как образец для районов среднего уровня и ниже

Шкловский район может и должен стать примером для регионального развития. Сегодня в стране немало регионов, которые показывают большую эффективность, но хорошо, если каждый среднего уровня или ниже будет таким, как Шклов. Подходы к региональному развитию определены во время рабочего совещания с участием главы государства.

Сегодня важно не только создавать новое, но и восстанавливать, развивать те объекты, которые остались со времен Советского Союза. Не ломать, а брать лучшее.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Встреча Президента в регионе, в Шклове, показала главное направление развития не только регионов, сельского хозяйства, но и в принципе изменение всей концепции управления активами. В современных условиях глобальной экономики выживают только те предприятия, компании, государства, которые могут быстро меняться, модернизироваться, предлагать новую продукцию с достаточно низкой себестоимостью, конкурентной себестоимостью. А для этого необходимо менять всю систему управления и создавать условия - и производственные, и бытовые - для трудовых коллективов, которые бы способствовали тому, чтобы создавались новые товары, новые услуги. Эти товары шли на наполнение внутреннего рынка и на экспорт".

Современные подходы к региональному развитию

Единой модели для всех нет - развивать нужно то, в чем сильны. Если вокруг деревни, например, растет лес, зачем вкладывать силы в производство молока? Нужно создавать там, пусть и небольшие, деревообрабатывающие производства, развивать лесопереработку. Спрос на эту продукцию будет только возрастать. Или строить фермы и развивать мясное скотоводство на тех территориях, которые не дают должной отдачи в ином. Отталкиваться от наличия сырья в первую очередь. Небольшие производства в регионах нужны, чтобы производить навесное оборудование или другое, особенно когда речь идет об импортозамещении. Не обойтись без базовых для района организаций: строительная ПМК, база хранения и переработки минеральных удобрений, райагросервисы. Их будут возрождать, что позволит восстанавливать сельскохозяйственную технику, проводить ее ремонт и техническое обслуживание, выполнять многие другие работы прямо на местах. Время - главный ресурс в агросезон.

Сегодня по всей стране работает 53 райагросервиса - необходимо больше, сегодняшнюю потребность хозяйств способны закрыть порядка 120 таких опорных центров.

Такое внимание понятно. В регионах сосредоточены ключевые направления экономики - сельское хозяйство и АПК, а сегодня это гарантии продовольственной безопасности. Нужна глубокая переработка, чтобы получить максимальную добавленную стоимость. Пока весь мир живет в дефицитах и кризис продовольствия только нарастает, Беларусь должна и может гибко среагировать, чтобы нарастить экспортные позиции.

Сегодня наша страна экспортирует продовольствие на 10 млрд долларов в год, и это не предел - отечественный АПК должен выйти на новую ступень развития. Целевой ориентир - удвоить экспорт.

Экспорт продовольствия

Поэтому сегодня от регионов ждут большей отдачи, тем более земли хватает, с хорошими почвами, например как в Мстиславском, Горецком, Дрибинском, Могилевском, Белыничском, Круглянском районах. Возвращать поймы в хозяйственный оборот, вовлекать заброшенные участки и продолжать мелиорацию земель. От местной вертикали требуется больше инициативы, больше рассчитывать на себя. При этом, как и прежде, город будет помогать селу, в том числе решая проблему оттока кадров. Однако начать нужно с условий для людей и не только на работе. Повышение комфорта жизни в районах - вот что позволит закрепить специалистов, которые сегодня так нужны сельскому хозяйству.

Во время большой командировки главы государства в Могилевскую область прозвучало поручение о создании в небольших населенных пунктах страны мини-пекарен со свежей выпечкой и хлебом. Это не только про то, что белорусы привыкли к вкусовому многообразию и всему свежему. Хлеб - это возвращение к нашему самобытному, это узнаваемость и даже туристическая привлекательность. Время такое: пока одни душат санкциями, разворачиваются торговые войны, мы берем курс на перезагрузку. Понимая, что резервы не исчерпаны, и сегодня есть силы добавить и к экономике, и к качеству жизни.