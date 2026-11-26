Каждое, даже небольшое производство, когда открывается в районном городе, сразу меняет трудовую экосистему вокруг - появляется новое оборудование, навыки и товар. Инвестпроекты за Минском ждут, при этом акцент делается на переработке местного сельхозсырья.

В городском поселке Лиозно проживают около 6,5 тыс. человек. Жизнь многих сейчас меняется с приходом туда крупнейшей кондитерской фабрики в Беларуси. Когда-то на территории работал молокозавод, но он закрылся, и фактически два года площади пустовали. Новое предприятие изменило производственную начинку, весь внешний облик и создало новые возможности для жителей Лиозно и всего района.

Все строительство, включая разработку проектно-сметной документации, заняло около двух лет. Обновили все - от стен до коммуникаций, сетей теплоснабжения и котельной. Инвестпроект готовится к запуску, все идет по графику. Это важный шаг в импортозамещении и экспорте. Конфеты на линиях будут изготавливать из сухого молока - его в структуре будет до 80 %. Производитель перед стартом производства изучил рынок и уверен: спрос будет и в Беларуси, и в Китае.

Юрий Тарасов, заместитель главного инженера СОАО "Коммунарка":

"Созданы линия для производства снеков-батонов и линия для изготовления конфет из прессованного сухого молока. Линии прошли процесс пусконаладочных работ с помощью приглашенных специалистов из Китая. Уже отработаны первые базовые рецептуры, которые находятся на стадии согласования и утверждения".

Факт Мощность линии - 360 т в год. Стартовать планируют с 30 т в месяц и работать в одну смену. Штат пока состоит из 39 человек.

Над количеством каждого компонента работали технологи головного офиса фабрики. Техник-технолог кондитерского цеха ПТУП "Коммунарка-Лиозно" Ксения Стычинская была среди них. После окончания колледжа по распределению работала на СОАО "Коммунарка" в Минске, но сама родом из Лиозно, поэтому, узнав об открытии нового цеха в ее родном поселке, захотела вернуться в родные места. Желание молодого специалиста поддержали, и сейчас она следит за всем процессом производства.

Общий объем инвестиций - более 11 млн белорусских рублей, и это только начало, ведь объем цеха позволяет установить еще одну линию. Сейчас решают, что на ней выпускать.

Почему инвестиции в современное оборудование - гарантия устойчивого развития завтра. Как новое производство меняет трудовую экосистему. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com