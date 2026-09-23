Среднее звено управления восстановят в агроорганизациях Могилевской области

Важно грамотно выстроить управленческую вертикаль и обеспечить крупные сельскохозяйственные предприятия начальниками участков, отметил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой на совещания в Чаусском райисполкоме.

Обсудили итоги работы сельхозорганизаций области, ситуацию в животноводстве и организацию сева озимых зерновых культур. Одной из главных тем стало изменение структуры управления после кампании по укрупнению сельхозорганизаций. В регионе, как и в целом по стране, около 90 % слабых хозяйств были ликвидированы, а их земли и базы присоединены к предприятиям-лидерам. Однако это привело к разрыву связи между рядовыми работниками и руководством крупных объединений. Проблема заключается в отсутствии среднего звена управления - начальников участков.

"Когда большое хозяйство по протяженности, оно требует ежедневного внимания ко всему спектру проводимых сельскохозяйственных работ. И вот этот ежедневный контроль, который бы обеспечивали в том числе начальники участков, если бы они были, позволил бы, не требуя больших финансовых и прочих затрат, кардинально повысить эффективность. На примере "Говяды-агро" мы сейчас эту работу проводим. Будем ее сразу же масштабировать в Шкловский район, чтобы Президенту в ноябре доложить результаты", - отметил Дмитрий Крутой.

Глава Администрации Президента Беларуси поручил всем председателям райисполкомов, на территориях которых есть укрупненные сельхозорганизации, изучить этот вопрос и внедрить подобную практику.