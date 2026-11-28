О развитии Ошмянского района, как и в целом севера Гродненской области, говорили неделю назад, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко посещал комплекс по переработке масличных культур в Сморгони. В регионе не все в порядке: отстает промышленное производство, буксует строительство жилья, есть проблемы с падежом скота. Это не уровень Гродненщины, заметил Президент. В регионе должен быть идеальный порядок.

Подключиться к решению этой задачи должны промышленные предприятия по примеру Шкловского района, где местные заводы помогли навести лоск на земле.

Ставка - на технологии

Постройки 1960-х годов давно устарели. Директор сельхозпредприятия "АгроГроди" Ошмянского района показывает и рассказывает: 13 л молока сейчас дает одна корова в сутки при 20 в среднем по стране. Показатель низкий, но уже в 2027 году обещают увеличить в 2,5 раза. У них идет большая стройка, рядом возводят новый комплекс.

Александр Левкович, директор СУП "АгроГроди":

"У нас основная проблема заключается в том, что в нашем хозяйстве имеются арендные фермы. В этом году мы уже ушли с двух зданий арендных ферм".

Не только привлечь кадры, но и удержать их

Условия содержания скота, технологии и кадры - только так можно рассчитывать на хороший результат. С последним пока есть вопросы. Штат под новый комплекс формируется, отправили заявки в сельхоз учреждения. Уже сейчас в "АгроГроди" привлекают иностранцев, есть Из Индии животноводы и операторы машинного доения.

Андрей Клышевский, председатель Ошмянского райисполкома:

"Есть определенный дефицит кадров, в первую очередь ветеринаров и зоотехников. Чтобы привлечь молодых людей, предлагаем арендное жилье. 7 ноября в торжественной обстановке открыли жилой дом на 20 квартир, 15 из которых было предоставлено молодым специалистам наиболее востребованных профессий сельскохозяйственного профиля".

"На территории района расположено 7 сельскохозяйственных организаций. Район аграрно-промышленный, более 70 % составляет промышленность. Вместе с тем, для того, чтобы обеспечивать наши перерабатывающие предприятия (мясокомбинат, сыродельный завод), должно эффективно работать сельское хозяйство. Поэтому в этом направлении основным решением должно быть и будет модернизация именно сельского хозяйства", - отметил Андрей Клышевский.

"У нас невысокая плотность скота - на 100 га сельхозугодий приходится порядка 50 голов, при нормальной плотности около 100. Отдаленные территории не всегда оперативно возделываются, не всегда востребованы с учетом отсутствия животноводческих объектов. Проводим работы по рекультивации немелиорированных земель, их площади порядка 200 га. Часть земель (более 600 га) мы передаем сахарным комбинатам для возделывания, чтобы эти земли не пустовали. Участки площадью порядка 350 га, которые примыкают к Сморгонскому району, переданы в аренду предприятию, которое граничит с нашим районом и имеет возможность эти земли возделывать", - рассказал председатель Ошмянского райисполкома.

5 лет назад "АгроГроди" присоединили к Ошмянскому мясокомбинату.

Владимир Рапецкий, ведущий специалист по сельскому хозяйству Ошмянского мясокомбината:

"Для мясокомбината молоко не сильно важно, но оно важно для хозяйства, для поддержания своей экономической деятельности. То есть молоко - это деньги. А для мясокомбината нам сегодня нужно мясо. Поэтому в этом году построили новое здание для откорма быка. Планируется в следующем году строительство такого же откормочника на 500 голов".

Вкус, которому доверяют

Ошмянский мясокомбинат - одно из крупнейших предприятий района. Больше 800 человек работают на предприятии, еще 200 заняты в сельском хозяйстве. Ассортимент мясокомбината составляет более 160 наименований продукции. Из новинок - линейка "ЭТНА шляхетна", где упор сделали на натуральность и традиционные рецептуры.

Юрий Дремлюк, директор Ошмянского мясокомбината:

"Ошмянский мясокомбинат активно инвестирует средства в свое развитие. Только за 10 месяцев 2026 года инвестиции составили 11,5 млн белорусских рублей, из которых почти 80 % направлено на приобретение оборудования. В 2026-м введена в эксплуатацию новая экспортная камера мощностью 20 т, проведена модернизация гардеробов мясожирового цеха. В активной стадии реализации инвестиционный проект - экспортная обвалка мяса крупного рогатого скота и строительство нового цеха полуфабрикатов".

Чуть больше половины произведенного здесь съедают белорусы, остальное идет на экспорт. Поставляют в Россию, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Гану, а в планах в Китай.