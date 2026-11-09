Натуральный вкус, строгий лабораторный контроль и работа в круглосуточном режиме. Столбцовский филиал Городейского сахарного комбината вышел на пиковые мощности переработки яблок. В планах - более 3 тыс. т витаминной продукции со всех садов Беларуси. Чтобы бесперебойно справляться с объемами, завод перешел на усиленную работу в четыре смены. В пик сезона производственная линия способна перерабатывать до 40 т яблок в сутки. Для нежного повидла - исключительно кислые сорта, для соков - сладкие или кисло-сладкие. Флагман линейки - яблочный сок прямого отжима, где нет сахара, воды или мякоти - только природная польза.

Александр Скачко, директор Столбцовского филиала ОАО "Городейский сахарный комбинат":

"Поставляют как население, так и фермерские хозяйства, а также сельхозорганизации Республики Беларусь. У нас есть свои сады. На территории Городейского сахарного комбината расположено два сада. Это урочище Синявы и урочище Малевы. В прошлом году совместно с Научно-практическим центром НАН Беларуси по продовольствию выпустили линейку продукции. Это я вам могу продемонстрировать: наш сок яблочно-малиновый, яблочно-черничный, обогащенный пектином. Мы единственные в Беларуси, кто выпускает данную продукцию с повышенным содержанием пектина".

Кроме напитков и повидла, в Столбцах выпускают пюре-полуфабрикат в специальной асептической упаковке. Его используют как для собственных нужд, так и отгружают всей пищевой отрасли.