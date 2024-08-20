Строительство и модернизация больниц - как развивается медицина в Минской области

Нет ни одного объекта в Минской области, где бы ни проводился ежекапитальный или текущий ремонт. Поддержание порядка осуществлено в фельдшерско-акушерских пунктах, лечебных амбулаториях, поликлиниках. Мы все сосредоточены на крупных строящихся объектах системы здравоохранения, планируется их завершение в 2024 году, предстоящие объекты на 2025 год. Усовершенствуется и материально-техническая база. Большая часть белорусского производства - это рентген-оборудование, автомобили скорой медицинской помощи.

Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома