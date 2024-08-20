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Строительство и модернизация больниц - как развивается медицина в Минской области
В Минской области активно развивается медицина - строительство поликлиник, модернизация больниц и современное оборудование.
На особом контроле находиться инфраструктура городов-спутников и небольших населенных пунктов. Так, в Смолевичах и Заславле возводят многопрофильные медицинские объекты для детей и взрослых. Также идет строительство лечебного корпуса в поселке Дружный и здания в Минском областном родильном доме. Параллельно укрепляют материально-техническую базу существующих учреждений.
Так, в этом году в Вилейке открыли кабинет конусно-лучевой компьютерной томографии. А Марьиногорская больница стала более мобильной - медицинский автопарк пополнил маммограф на "колесах".
Нет ни одного объекта в Минской области, где бы ни проводился ежекапитальный или текущий ремонт. Поддержание порядка осуществлено в фельдшерско-акушерских пунктах, лечебных амбулаториях, поликлиниках. Мы все сосредоточены на крупных строящихся объектах системы здравоохранения, планируется их завершение в 2024 году, предстоящие объекты на 2025 год. Усовершенствуется и материально-техническая база. Большая часть белорусского производства - это рентген-оборудование, автомобили скорой медицинской помощи.
В списке медицинских премьер Минской области лидирует Борисовский район. Здесь запланирована реконструкция инфекционной больницы, возведение центра трансфузиологии и поликлиники в новом микрорайоне.
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