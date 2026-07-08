Уборка озимого ячменя, укос трав - белорусские аграрии подвели первые итоги работы в полях

Массовая уборка озимого ячменя проходит во всех регионах Беларуси, лишь в Витебской области к жатве приступят чуть позже.

По оперативным данным, в стране озимый ячмень убран на 28 % площадей. Намолочено 294 тыс. т, средняя урожайность составляет 42 центнера с гектара.

Среди регионов по объемам лидирует Брестская область, где намолочено 115 тыс. т, на Гродненщине - 81 тыс. т, чуть менее на Гомельщине - 64 тыс. т. Аграрии Минского региона намолотили 26 тыс. т озимого ячменя, Могилевского - 7 тыс. т.

Практически выполнен план первого укоса трав. Трав второго укоса убрано 35 % от плана. Сена заготовлено 320 тыс. т, 9 млн 245 тыс. т сенажа. По силосу хозяйства только приступают к заготовкам.

Травяных кормов заготовлено уже почти 30 % от плана. Вытереблено 10 % площадей льна.