Уборочная кампания - 2026: как высокие технологии помогают аграриям Гродненской области

В центре внимания традиционно остается уборочная кампания в стране. Это не просто сезонные сельскохозяйственные работы, а ключевой элемент обеспечения национальной безопасности, суверенитета и экономической устойчивости страны.

Темпы уборочной нынешнего сезона уже превышают прошлогодние. Сегодня успех жатвы зависит не только от опыта механизаторов, но и от современных технологий: систем точного земледелия, цифрового контроля техники и автоматизированной обработки зерна.

Современная организация уборочной кампании

Под озимый ячмень в ОАО "АгроГЖС" отведено 400 гектаров. Именно с этой культуры здесь начинается большая жатва. В поле работают самые опытные экипажи. Современные комбайны позволяют механизаторам контролировать практически все рабочие процессы прямо из кабины, что помогает быстрее реагировать на изменения погоды и сохранять высокую производительность.

"Третий сезон начался, когда доверили новый комбайн "Гомсельмаш". Это производительный комбайн, для комбайнеров отличные условия, климат-контроль стоит. Компьютер бортовой, настраивается электроникой. Приятно работать на такой технике. Будем дальше стараться убирать. Немного погода внесла коррективы, дожди притормозили, так бы эту культуру убрали бы", - рассказал механизатор ОАО "АгроГЖС" Виктор Карпович.

Работу техники координируют в цифровом режиме

Работу техники в хозяйстве координируют в цифровом режиме. Специалисты следят за маршрутами, расходом топлива и продолжительностью простоев онлайн. После каждого рейса данные о массе и влажности зерна сразу поступают агрономической службе, что позволяет оперативно распределять урожай по технологическим потокам.

Роман Бабуль, главный агроном ОАО "АгроГЖС":

"В хозяйстве есть группа КЗС, у нас два участка, которые дорабатывают зерно, и в эту группу внесены эти два участка. Специалисты производят взвешивание машины, которая приходит с поля непосредственно, и в вайбер-группу вбиваются данные - вес, влажность. У нас есть критерии, допустим, от 15 до 20 влажность - это будет один поток зерна. Если выше 20 - второй, который надо будет переработать в первую очередь".

"Имеем и датчики на нашей технике, в том числе и зерноуборочной, автопилоты, отслеживаем в режиме реального времени погоду, мониторим вплоть до 2-3 часов. Мы можем планировать на перспективу, как нам действовать, перестраиваться", - рассказал директор ОАО "АгроГЖС" Денис Чернуха.

Точный контроль помогает эффективно использовать каждый погожий час. Хозяйство практически завершает уборку озимого ячменя. Следующий этап - рапс, рожь и пшеница. Уже сейчас продумана вся логистика: от работы комбайнов до доставки зерна на зерносушильные комплексы.

Зерносушильные комплексы готовы к приемке зерна

В хозяйстве работают два современных зерносушильных комплекса, поэтому принимать новый урожай здесь готовы в круглосуточном режиме. Пока одни экипажи продолжают уборку, другие обеспечивают бесперебойную отвозку зерна.

После приемки каждая партия проходит полный технологический цикл. Только после этого зерно отправляется на хранение, переработку или используется для формирования кормовой базы хозяйства.

Анна Гацук, заведующая центральным складом ОАО "АгроГЖС":

"До того как мы начинаем уборку, бочки обрабатываются, чтобы не было жучка. Зерно поступает на зерносушильный комплекс, где оно просушивается до определенной температуры, чистится и отправляется в силосные бункеры для дальнейшего хранения".

Современная организация уборочной кампании

На Гродненщине уже убрано более 40 % площадей. Урожайность озимого ячменя в ОАО "АгроГЖС" ожидают на уровне 70 центнеров с гектара - значительно выше прошлогодней. Современная техника, цифровые системы управления, хозяйский подход к делу - то, что дает высокий результат.