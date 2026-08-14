Участники конкурса "Дзявочы вянок міру" представили инициативы, которые уже работают

В Молодечно проходит шестой республиканский конкурс молодежных проектов "Дзявочы вянок міру" под эгидой Белорусского союза женщин. В 2026 году он собрал рекордное число участников - 16 команд. Это представители областных и объединенных организаций БСЖ. Конкурсный день начался с митинга у мемориального комплекса в честь освободителей Молодечно, где участники почтили память героинь нашей страны.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"В этом году мы немножко изменили формат конкурса. Будет представлено 16 команд. Каждая из них представит свой проект. Причем это проект, который уже реализуется. Важно и интересно посмотреть на проекты, потому что многие из них потом перерастают в большие республиканские проекты. Все абсолютно разные, но они девичьи, поэтому в основном это социальная сфера. Это ориентир на детей, ориентир на молодые семьи, ориентир на наших молодых девушек, которым предстоит в скором будущем, я надеюсь, стать мамами".

Во Дворце культуры прошла презентация конкурсных работ. На первом этапе команды-участницы представляют членам жюри венки из символов своего региона. Девушки вплели в них элементы, которые отражают душу и традиции малой родины.