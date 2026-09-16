Урожай "17 Сентября": в Несвижском районе намолотили 100 тыс. тонн зерна

Связь с землей всегда играла ключевую роль в жизни белорусов, а уборка урожая была важным событием в жизни крестьян. Среди районов Минской области, где в этом году намолотили 100 тыс. тонн зерна, Несвижский был самым первым. Огромную лепту внесли и аграрии предприятия - "ровесника" и "тезки" Дня народного единства.

Деревня Великая Липа: новая история этого места началась зимой 1940 года, когда 30 семей бывших батраков пана Обуховича объединились в колхоз "17 Сентября". Тогда у них было всего 300 га пахотных земель.

Юлия Лабацевич, замдиректора ОАО "17 Сентября":

"Через пару месяцев было еще одно объединение сельчан в деревне Залужье на базе имения помещика Гартинга. Работа этих колхозов продлилась недолго: до начала Второй мировой войны, потому что земли Несвижского района оккупировали фашисты". А уже 15 марта 1951 года произошло первое объединение пяти колхозов в большое хозяйство под названием "17 Сентября".

Среди 11 районов Минской области, где в этом году намолотили 100 тысяч тонн зерна, Несвижский был самым первым. Свою лепту внесли и аграрии предприятия "17 Сентября". Здесь сразу несколько водителей-трехтысячников.

Среди них и Николай Зенько. Во время уборочной морально и профессионально водителя поддержали отец и брат. Механизаторы - представители семейной династии в едином порыве, рука об руку, работают в хозяйстве "17 Сентября". А преодолевать заветные рубежи аграриям помогает отечественная техника.

Николай Зенько, водитель ОАО "17 Сентября":

"Я раньше работал на старой машине, а сейчас дали новую - я на ней и перевез. А сейчас в сентябре у нас задача свозить кукурузу на силос".

На хороший результат - а это более 500 центнеров с гектара - повлиял не только климатический фактор, но и строгое соблюдение технологий. Одна силосная траншея на 5 тыс. тонн закладывается за 3-4 дня. Таким образом, все молочное стадо будет обеспечено запасом более чем на год вперед.

Артем Шестаперов, директор ОАО "17 Сентября":

"Основная задача - это заготовить качественный силос. Фаза кукурузы - молочно-восковая: кукуруза зеленая и сочная, а зерно созрело, это идеальная фаза для заготовки силоса". "Растениеводство - основа животноводства, на базе которого формируется наш основной продукт - молоко".

А это для предприятия в том числе и инвестиция в развитие инфраструктуры агрогородка, в поддержку молодых специалистов. Сам дух и история хозяйства "17 Сентября" объединяют в одну большую "семью" агрономов, механизаторов, животноводов.

К слову, за последние годы реализация молока здесь выросла втрое. Построили новый молочно-товарный комплекс, большое внимание уделяют качеству сырья.

Валерий Шимко, главный зоотехник ОАО "17 Сентября":

"В те годы у нас получалось 99,5 % экстра, а в этом году мы все 100 % сдаем классом экстра. Каждый день на завод детского питания поступает 50 т, и 15 т молока на Слуцкий сыродельный завод мы каждый день реализуем".

Сентябрь для аграриев сельхозпредприятия "17 Сентября" - время подведения итогов сезона, когда взвешивают общий каравай, чествуют хлеборобов, лучшие отправятся на областные "Дожинки". Ведь выращивать хлеб - это то, что сегодня объединяет всех аграриев ради одной цели, чтобы свой хлеб всегда был на столе.