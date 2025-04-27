Устойчивое развитие белорусской глубинки - образцом выступает агрогородок Еремино

Тема сильных регионов, значит, и сильного государства, красной нитью будет проходить через всю пятилетку качества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что приоритет нашей политики - устойчивое и сбалансированное развитие белорусской глубинки. Районные центры, поселки городского типа, агрогородки должны быть привлекательным местом для жизни сельчан.

Чтобы люди оставались верными родной земле, нужно обеспечить их достойной работой, заработной платой, жильем и возможностями для самореализации. Такой образец сбалансированного развития - агрогородок Еремино, бурно растущий и перспективный.

Карина и Владислав Горбачевы показывают свой будущий новый дом площадью в 150 квадратов, к зиме планируют вывести стены и накрыть крышу. После получения образования в городе уезжать из Еремино они не стали - агрогородок перспективный.

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Карина Горбачева, жительница аг. Еремино:

"Наш агрогородок развивается очень стремительно, все молодые, много деток у нас тут будет, с соседями тоже познакомились, тем более работа рядом. Все сложилось".

Владислав Горбачев, житель аг. Еремино:

"Нам государство помогло, выделило субсидию как молодой семье под 7 %, 2 из которых гасит государство, 5 % остается нам на 20 лет. Поэтому этой суммы по идее должно хватить нам на то, чтобы возвести дом для стадии сдачи его в эксплуатацию".

Идеальное место для жизни - так жители называют свой небольшой и уютный агрогородок. Он чистый, благоустроенный, с хорошей социальной и транспортной инфраструктурой, проблем с трудоустройством нет. Рабочие места стабильно дает крупнейший производитель оборудования для молочных и свинокомплексов - предприятие "Гомельагрокомплект". В рамках инициативы "Один район - один проект" идет оптимизация производственных площадей, а еще готовится к запуску новый цех в 3 тыс. квадратов.

Виталий Бабичев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23158033-cdb1-4717-96ec-b4e2b2196860/conversions/70201fd2-7d17-447b-85c7-0d7e7ac7ee8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23158033-cdb1-4717-96ec-b4e2b2196860/conversions/70201fd2-7d17-447b-85c7-0d7e7ac7ee8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23158033-cdb1-4717-96ec-b4e2b2196860/conversions/70201fd2-7d17-447b-85c7-0d7e7ac7ee8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23158033-cdb1-4717-96ec-b4e2b2196860/conversions/70201fd2-7d17-447b-85c7-0d7e7ac7ee8f-xl-___webp_1920.webp 1920w Виталий Бабичев

Виталий Бабичев, гендиректор ОАО "Гомельагрокомплект":

"Оказываем поддержку нашим сельхозпредприятиям в ремонте сложной сельскохозяйственной техники - это культиваторы, посевные агрегаты. Для них мы выпускаем определенную номенклатуру запасных частей, которые идут под программы импортозамещения. Предприятие заинтересовано в специалистах разной категории, начиная от обычных рабочих и заканчивая специалистами инженерных профессий".

Реальные возможности для трудоустройства дает и частное предприятие по выпуску запчастей, узлов и агрегатов к импортным сельхозмашинам. 8 лет производитель крепко удерживается в конкурентной нише. Из 40 высококлассных специалистов большинство является жителями Еремино. Юрий Гарцев уже год как работает электрогазосварщиком.

Юрий Гарцев, житель аг. Еремино:

"Здесь в округе таких предприятий нет, есть много рабочих мест для людей, поэтому люди тянутся. Работы хватает, зарплата достойная".

Дмитрий Сивагин, директор предприятия по производству запчастей для сельхозмашин:

"Кадры ищем постоянно, даем социальные условия. Постепенно растем, к примеру, год назад у нас было 25 человек, на сегодняшний день уже 40 с лишним. Мы обучаем специалистов в сфере ЧПУ станков, в слесарном деле".

На государственном уровне комплексному развитию регионов уделяется колоссальное внимание и большие инвестиции. Между крупными городами и небольшими населенными пунктами границы в плане комфорта и удобства проживания стираются. Экономика обязательно тянет за собой развитие социальной инфраструктуры.

Екатерина Казакова, жительница аг. Еремино:

"Действительно наше Еремино очень комфортное, тихое, спокойное место. Школа находится рядом возле дома, притом что она комфортная. У нас действительно есть все".

Денис Давыдов, зампредседателя Гомельского райисполкома:

"За последние годы 24 км было асфальтировано дорог. В прошлом году был выделен участок для строительства индивидуальной жилой застройки на 82 дома. Мы видим, что есть спрос у тех людей, которые работают на предприятиях и в организациях. Люди ездят в том числе из города Гомеля, из других регионов, поэтому они заинтересованы, чтобы остаться и быть поближе к предприятию".

Большим плюсом в пользу жизни в глубинке является наличие социальной инфраструктуры: ряд торговых объектов, 2 детских сада, большая средняя школа с музыкальным уклоном. Амбулатория общей практики в стремительно растущем агрогородке тоже есть.

Оксана Концевенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bb41657-2e9c-425f-8a8d-b9b3ea2ab0c3/conversions/b4a93e7c-1e41-485e-852d-a1aa4f3681e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bb41657-2e9c-425f-8a8d-b9b3ea2ab0c3/conversions/b4a93e7c-1e41-485e-852d-a1aa4f3681e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bb41657-2e9c-425f-8a8d-b9b3ea2ab0c3/conversions/b4a93e7c-1e41-485e-852d-a1aa4f3681e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bb41657-2e9c-425f-8a8d-b9b3ea2ab0c3/conversions/b4a93e7c-1e41-485e-852d-a1aa4f3681e5-xl-___webp_1920.webp 1920w Оксана Концевенко

Оксана Концевенко, заведующая Ереминской амбулаторией общей практики:

"У нас работает 4 врача общей практики, которые ведут прием в две смены. Есть все необходимое для диспансеризации в полном объеме. Нас посещают ежемесячно по утвержденному графику узкие специалисты: лор, невролог, хирург, эндокринолог".

По комфорту и удобству не уступают городским и объекты соцкультбыта.

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В Еремино созданы все условия для занятия спортом. В агрогородке открыт свой комплекс, где тренируются будущие чемпионы в дзюдо. Есть тренажерный и спортивный залы, сауна и бассейн.