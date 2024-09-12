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Утепление фасада и сборка потолков - как продвигается строительство поликлиники в Минск-Мире
В Минске продолжается строительство учреждения здравоохранения на улице Кижеватова.
Объект рассчитан на 680 посещений в смену. В корпусах - кабинеты для лечебных и профилактических процедур. Также здесь будут лаборатория и диагностический центр. Объект станет вторым медучреждением в столичном микрорайоне Минск-Мир.
Константин Детко, прораб СУ-94 ОАО "Стройтрест № 1":
На данный момент завершены работы по внутреннему оштукатуриванию, идет утепление фасада и начаты работы по сборке потолков из гипсокартона. Продвигается и шпатлевание стен - уже процентов на 60 это выполнено. Сейчас на объекте готовится пуск тепла.
Еще одну поликлинику, только уже для взрослых, строят по соседству. Многопрофильный объект будет рассчитан на 850 посещений в смену. Открытие запланировано 2025 год.
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