Утепление фасада и сборка потолков - как продвигается строительство поликлиники в Минск-Мире

В Минске продолжается строительство учреждения здравоохранения на улице Кижеватова.

Объект рассчитан на 680 посещений в смену. В корпусах - кабинеты для лечебных и профилактических процедур. Также здесь будут лаборатория и диагностический центр. Объект станет вторым медучреждением в столичном микрорайоне Минск-Мир.

Константин Детко, прораб СУ-94 ОАО "Стройтрест № 1":

На данный момент завершены работы по внутреннему оштукатуриванию, идет утепление фасада и начаты работы по сборке потолков из гипсокартона. Продвигается и шпатлевание стен - уже процентов на 60 это выполнено. Сейчас на объекте готовится пуск тепла.