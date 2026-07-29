В 2026 году фестиваль Свислочского района "Бацькава булка" пройдет в статусе республиканского

Уборочная кампания в Гродненской области в самом разгаре. На полях Свислочского района созревает новый урожай, а на местной пекарне уже готовятся встречать гостей республиканского каравай-феста "Бацькава булка".

Для экипажа Павла Якуты и Марии Грицкевич это уже третья совместная уборочная. Павел и Мария познакомились еще в школе, а позже встретились уже в хозяйстве "Новый Двор-Агро". Сегодня работают плечом к плечу на одном комбайне и говорят: хороший урожай начинается с ответственности каждого.

"В обязанности входят смазка комбайна, чистка, продувка, а еще смотреть за комбайном: какие есть потери. Нужно хорошо относиться к работе, к урожаю, потому что, если не мы, люди останутся без хлеба. Я рада, что вношу вклад в сельское хозяйство, Свислочский район, тем самым я прославляю его", - поделилась помощник механизатора УСП "Новый Двор-Агро" Мария Грицкевич.

"Урожай неплохой. Дождики пошли - зерно налилось. Будем стараться убирать, чтобы не было потерь. Я рад за наш район, здесь пятый год проходит фестиваль "Бацькава булка", в нынешнем году он юбилейный. Я сам ем только свислочский хлеб, мне он больше всего нравится", - отметил механизатор УСП "Новый Двор-Агро" Павел Якута.

На полях предприятия "Новый Двор-Агро" полностью убраны озимые ячмень и рапс. Сейчас главная культура - пшеница. Ее урожайность достигает 35 ц/га. Всего зерновые и зернобобовые здесь занимают более 1700 га, из которых уже обмолочено свыше 40 %. На полях работают 6 современных комбайнов, а зерно принимают сразу три сушильных комплекса.

Виталий Паремский, директор УСП "Новый Двор-Агро":

"В связи с тем что погодные условия сложные, периодически есть осадки, мы уборку не прекращаем, ожидаем на поле. Если дожди небольшие, через час опять начинаем уборку, если дождь большой, часа 3-4 ожидаем, проверяем влажность - и обратно в бой, чтобы вовремя убрать зерно".

В Свислочском районе озимый ячмень уже убран полностью с площади более 2 тыс. га. Продолжается уборка озимого рапса и пшеницы. Всего аграриям района предстоит убрать свыше 12 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Здесь начинается путь будущего хлеба.

Затем каждая партия проходит взвешивание, после чего зерно очищают и досушивают. После такой подготовки новый урожай отправляется на переработку, чтобы потом превратиться в свежий хлеб.

Современные зерносушильные комплексы позволяют оперативно перерабатывать десятки тонн зерна в час, сохраняя его качество. Затем продовольственное зерно отправляют на мукомольные предприятия. Именно из такой муки рождается знаменитая свислочская выпечка.

"С поля поступает зерно, что-то вывозим на сушилки - в загрузные ямы, что не успеваем - на площадку, а с площадки убираем. Сухое зерно с сушилок вывозим, склад есть рядом, и на хранение. Сегодня 200 т привезли на площадки", - пояснил главный агроном УСП "Новый Двор-Агро" Дмитрий Карпович.

Путь зерна завершается на Свислочской пекарне, где и началась история знаменитой "Бацькавай булкі", вкус которой высоко оценил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Предприятие прошло масштабную модернизацию: здесь установили новую производственную линию и улучшили условия труда работников.

Но главный секрет остается прежним - ручная работа и традиционная рецептура. Каждую ночь 7 пекарей выпекают около 200 фирменных плетенок.

"Приобрели линию хлебобулочных изделий: раскатка, закатка, делители, подъемники. Все полностью новое. Оставили только нашу печь, потому что она дает ту изюминку, которая отличает от других хлебозаводов: вкус бабушкиной булки, вкус детства. Когда хлеб достается из печи - румяная корочка, смазанная меланжем, пышная. Раз в год проходит большой происходит - праздник нашего труда, хлебопеков", - поделилась ведущий технолог цеха хлебопечения Волковысского филиала Гродненского облпотребобщества Светлана Урбанович.

В 2025 году специально к фестивалю здесь испекли около 2 тыс. румяных косичек. Уже 15 августа "Бацькава булка" вновь станет главным символом праздника. Впервые каравай-фест пройдет в статусе республиканского. Гостей ждут дегустации хлеба со всей Беларуси, конкурс пекарей и знаменитое "Трактор-Булка-шоу".