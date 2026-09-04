В 2026 году Гродно отметит 898-летие с особым размахом

Город счастливых людей готовится встретить 898-летие. В 2026 году Гродно отпразднует свой день рождения с особым размахом. Главные мероприятия пройдут 4 и 5 сентября. Исторический центр города на несколько дней станет большой интерактивной площадкой.

Одна из главных новинок - интерактивный квест "Пашпарт удзельніка свята". Получить специальный паспорт гостя можно будет на улице Ожешко или Советской площади.

Основная программа придется на 5 сентября с форума "Туристический диалог". В этот же день в парке Жилибера состоится церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан. 5 сентября над городом прогремит и праздничный фейерверк.