В Барановичах прошла встреча в рамках проекта "Пульс страны" с Маратом Марковым

Барановичи - в центре открытого разговора. Здесь 27 августа работает информационно-просветительский проект "Пульс страны".

Безопасность, экономика, социальная поддержка, культурное развитие, диалог с молодежью - в центре общего разговора. Главная задача проекта - услышать людей, ответить на их вопросы и вместе обсудить то, что действительно важно для каждого.

Для Барановичей, крупного транспортного и промышленного центра, особенно актуальны вопросы занятости, экономики, развития предприятий и заработной платы. Но повестка встречи значительно шире: от международной ситуации, безопасности до роли современных технологий. С участниками встречи пообщался министр культуры Марат Марков. В зале более 700 человек: представители трудовых коллективов, молодежь, работники социальной и культурной сферы, предприниматели, жители города разных поколений.

Алексей Коржик, молодой специалист, инженер-конструктор ОАО "Торгмаш":

"Глядя на то, какие события были у нас в 2020 году, как проходила предвыборная кампания в 2025 году, интересно, что будет к 2030 году? Приятно, что сегодня на достаточно популярной уже в Беларуси площадке, где нет закрытых вопросов, закрытых тем, можно спокойно задать вопросы и получить ответы".

Наталья Шестак, директор Барановичского краеведческого музея:

"Мой вопрос касался непосредственно работы наших учреждений культуры. Он касался уровня заработной платы, которая в настоящий момент оставляет желать лучшего, потому что очень сложно пересмотреть ту ценность нашей работы, которая формирует мировоззрение будущего поколения. Обстановка была очень доброжелательной, открытой. На мой взгляд, такой формат диалоговых площадок с руководством страны или руководством отдельных отраслей очень интересный и познавательный".

Один из ключевых блоков встречи - развитие регионов. Барановичи - город, в котором сочетаются промышленный потенциал, образование, культура и предпринимательская активность. Именно поэтому разговор о будущем здесь не абстрактный, а максимально предметный.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Самое главное в этих встречах - это интерактив. Самое главное - когда ты понимаешь через вопросы, что людей на самом деле волнует. В зависимости от города, людей, которые присутствуют, от спикеров вопросы могут быть самые разные: начиная от внешнеполитических, заканчивая внутренними. На мой взгляд, эти встречи позволяют в определенной степени этот пульс пощупать, а значит, и скорректировать позицию государства в отдельных вопросах, в том числе совершенно конкретных".

Отдельное внимание уделили вопросам информационной безопасности: как отличить фейк от реальности? Но самое главное здесь - за каждой темой стоят конкретные люди, их семьи, работа, планы и ожидания.

Открытый разговор показал, что жителей интересуют не только глобальные процессы, но и вполне конкретные вопросы, в том числе трудоустройство, поддержка инициатив и вопросы заработной платы. Самое главное - такой диалог взаимный.