В Беларуси разрабатывают цифровой туристический атлас Витебской области

Туризм - один из мощных драйверов регионального развития. К трансформации отрасли на севере страны подходят комплексно.

В разработке - цифровой туристический атлас Витебской области. Приложение соберет весь потенциал региона. Определиться с направлением или составить маршрут путешественникам помогут специалисты инфоцентров. Их сеть, в перспективе, охватит все районы области.

Елена Борздыко, первый зампредседателя комитета экономики Витебского облисполкома:

"Главная задача - создать уникальный туристический продукт, который позволит удержать туристов в нашей области. Этот продукт будет включать межрегиональные маршруты, посещение объектов исходя из интересов туристов".

У Витебской области появился и собственный туристический бренд. Встречать гостей и делать образ региона более узнаваемым будет мишка-путешественник. Образ лесного обитателя ассоциируется с аутентичным отдыхом, что соответствует актуальным запросам на экотуризм и погружение в локальную среду.