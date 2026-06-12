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В Бобруйском районе после реконструкции открыли МТК, где можно содержать до 900 коров
Автор:Редакция news.by
В Бобруйском районе у агрогородка Телуша после реконструкции открыли молочно-товарный комплекс. Обновленный МТК прирос новыми помещениями, в том числе уютным телятником. Теперь здесь смогут содержать до 900 коров.
Это отменная база для увеличения производства молока. А значит дополнительный доход для хозяйства и комфортные условия для работников.
Анатолий Уласевич, зампредседателя концерна "Белгоспищепром":
"Будет введено в эксплуатацию как минимум еще 100 таких МТК в рамках программы "АПК будущего". Я бывал в Европе и видел, как там устроено производство. И мы в какой-то степени даже превзошли их".
Обновленный комплекс построили за год, было затрачено около 9 млн белорусских рублей.