В Бобруйском районе после реконструкции открыли МТК, где можно содержать до 900 коров

В Бобруйском районе у агрогородка Телуша после реконструкции открыли молочно-товарный комплекс. Обновленный МТК прирос новыми помещениями, в том числе уютным телятником. Теперь здесь смогут содержать до 900 коров.

Это отменная база для увеличения производства молока. А значит дополнительный доход для хозяйства и комфортные условия для работников.

Анатолий Уласевич, зампредседателя концерна "Белгоспищепром":

"Будет введено в эксплуатацию как минимум еще 100 таких МТК в рамках программы "АПК будущего". Я бывал в Европе и видел, как там устроено производство. И мы в какой-то степени даже превзошли их".