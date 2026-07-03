В Бресте празднование Дня Независимости начнется с возложения цветов к Вечному огню

Особая атмосфера праздника Дня Республики будет царить в Бресте. Там по традиции мероприятия начнутся в цитадели мужества. Пройдет митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню в память о тех, кто отдал жизни за свободу и независимость.

В гарнизонном храме пройдет молитва "За Беларусь". Среди ярких значимых локаций - парк культуры с выставкой военной техники, там же организуют и праздничную программу. На центральной площади города состоится главный городской концерт с финальным аккордом - гимном и красочным фейерверком.