В Брестской области уже собрали более 20 т меда: где можно купить полезный продукт

Время сладкого и полезного продукта настало - в Беларуси активно собирают мед. Позади первый майский урожай, подошел и летний: из разнотравья, липы и гречихи. В юго-западном регионе страны уже взяли высокий темп и несмотря на сюрпризы погоды, планы многообещающие. В Брестской области откачали более 20 т жидкого золота.

В лесхозах Брестчины в 2026 году планируют собрать около 32 т меда. Первый урожай - из цветущего рапса, сурепицы и акации, а сегодня пчелы трудятся на гречишных полях, разнотравье и в лесу.

В глубине высоковского леса спрятаны пасеки: 30 пчелиных семей, и в каждой по несколько тысяч насекомых. Пчеловод Высоковского лесничества Брестского лесхоза Олег Стельмах знает все нюансы сладкого дела - как-никак 30 лет опыта. С одного улья в среднем он собирает до 50 кг янтарного урожая. Засуха нынешнего сезона ставит эти рекорды под сомнение, но главное, чтобы пчелы были здоровы.

Позже мобильную пасеку сразу же перевезли в гущу деревьев, ведь на очереди стоит не менее душистый лесной мед - настоящий эликсир долголетия и здоровья, уверен пчеловод. Золотого лакомства пчеловод уже собрал больше 420 кг. Мед рапсовый не менее популярный. За тягучим нектаром стоит большой человеческий труд, любовь к профессии и неутомимым труженицам.

В Брестской области первую откачку меда пчеловоды начали ближе к концу мая. Экологически чистый продукт, собранный с рапса, цветов, душистых трав, цветущих культур, такой же полезный, как и с будущего урожая, например, гречихи или вереска. В течение сезона специалисты осуществят еще 2-3 откачки, прогнозы оптимистичные.

Михаил Барилко, начальник лесного отдела Брестского лесхоза:

"Брестским лесхозом достигнуты неплохие результаты. Например, в 2025 году было собрано с двух пасек в Томашовском и Высоковском лесничествах более 2,5 т меда. В 2026-м собрано 1,3 т. Но это только первая выкачка, которая прошла в начале июня. Дальше ждет урожай с наших основных медоносов, которые высеваются в сельхозполях".

Александр Яковчук, ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"Ежегодно мед проходит испытание на тяжелые металлы, радиацию. Реализация меда происходит в лесничествах, лесхозах, на торговых площадках сети".

Всего в лесхозах Брестчины почти 2 тыс. пчелосемей. Без их транспортировки на медоносы невозможно получить хороший урожай. Значит, своевременные меры - главное условие в неустойчивую погоду. План на сезон по стране - не меньше 1,8 тыс. т полезного продукта.