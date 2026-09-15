В Брестской областной библиотеке открылась выставка "Белорусский путь: единство судьбы"

Выставка "Белорусский путь: единство судьбы" работает в Бресте. Приурочена она ко Дню народного единства.

Экспозиция объединила редкие книги и документы из фондов Брестской областной библиотеки имени Максима Горького. В основе - материалы, посвященные 17 сентября 1939 года, дате, ознаменовавшей обретение белорусской нацией территориальной целостности. Выставка показывает весь спектр событий, предшествовавших этому, а также их последствия.

Тамара Глазкова, заведующий общим читальным залом Брестской областной библиотеки имени Максима Горького:

"Одно из самых ценных редких изданий Брестской областной библиотеки, которое входит в фонд редких изданий, - поэтический сборник классиков белорусской литературы "Вызваленым братам". Он адресован писателям Советской Беларуси. Выставочная экспозиция включает порядка 10 уникальных редких изданий, это издания, вышедшие в военное и послевоенное время, с краеведческим материалом".

Экспозиция разделена на тематические блоки, начиная от жизни белорусов в разных государственных образованиях и формирования революционно-демократических сил до приобретения суверенитета. Самый современный блок посвящен идеологии белорусского государства, национальной безопасности и патриотическому воспитанию молодежи.

Экспозиция станет мобильной и побывает в разных городах региона.