В Быховском районе на форелевом хозяйстве "Лохва" запустили новое оборудование

Подарки к празднику Октябрьской революции по традиции на этой неделе вручают в регионах. В Быховском районе на базе форелевого хозяйства "Лохва" запустили новое оборудование для расширения линейки выпускаемой продукции. Увеличились возможности коптильного цеха - до 900 кг в сутки, вскоре заработает камера для вяления. В планах - увеличение объемов переработки. К слову, сырьевая база предприятия за эти годы укрепилась четырьмя производствами форели, в том числе в Горецком, Белыничском, Костюковичском районах. Это обеспечит загрузку мощностей цеха.

Наталья Сивакова, начальник цеха форелевого хозяйства "Лохва":

"Камера вяления, камера коптильную новую, дополнительное оборудование для икры, для фаршевых изделий, для инъектирования филе, чтобы ускорить процесс созревания рыбы. Объемы переработки были около 20 тонн в месяц именно в цеху, сейчас они должны увеличиться раза в три".

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства "Лохва":

"Мы выходим в 2027 году на мощность в 2,5 тыс. т: увеличим производство в пять раз для того, чтобы перерабатывать такое количество рыбы. Охлажденную рыбу будем производить на рыбхозе "Палуш", а здесь - готовую продукцию".

Сегодня "Лохва" - это предприятие с замкнутым циклом производства: от икринки до готовой продукции. Практически вся она поставляется на отечественный рынок. Спрос растет. В перспективе загрузка мощностей обновленного цеха позволит перерабатывать в "Лохве" до 10 т рыбы в день.