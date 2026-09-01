В Ченках Гомельской области открыли новый корпус базовой школы на 380 учащихся

Начало нового учебного года в Гомельской области ознаменовалось открытием нового образовательного объекта. В поселке Ченки базовая школа приросла новым корпусом для учеников 5-9 классов.

История Ченковской школы началась в 1952 году. Тогда это была небольшая начальная школа, которая размещалась в деревенском доме, а сегодня - современный корпус базовой школы, два корпуса детского сада, начальная школа, школа искусств, спортивная площадка.

Развитие образовательного пространства будет продолжено. В 2028 году откроют современный стадион, которым смогут пользоваться не только учащиеся, но и местные жители.

Когда-то там был пионерлагерь, позже на пустующем месте возвели детский сад, начальную школу и школу искусств - настоящий образовательный центр. Теперь сделан еще один подарок ко Дню знаний для школьников старшего возраста - новый учебный корпус.

Для детей здесь есть все самое необходимо: современные учебные классы, специализированные кабинеты, хорошая спортивная база, в перспективе будет создан скалодром. Новое здание возвели в максимально сжатые сроки.

"Наша школа оснащена и построена по современным требованиям. У нас есть лаборатории научные по химии и физики. У нас кабинеты труда, кабинет кулинарии, швейная мастерская, спортивный зал. Есть пропускная система турникетов, система "Антипаника", создана безбарьерная среда", - поделился директор Ченковской базовой школы Юрий Гаврушев.

"В этом кабинете информатики хорошее освещение, что дает комфорт работать за компьютером. Последний год остался, надо его хорошо закончить, в такой-то школе можно хорошо поучиться", - рассказал ученик 9 класса Ченковской базовой школы Анатолий Литвинов.

"Очень хорошая школа, красивая, большая, много пространства внутри, большой спортивный зал, много кабинетов. Путь в прошлую школу занимал минут 20, а теперь школа близко расположена, автобусы часто ездят, можно доехать спокойно за 7-8 минут", - отметил ученик 9 класса Ченковской базовой школы Захар Чурин.

В этом году Ченковская базовая школа увеличила набор. Новый корпус на 380 учеников обеспечит преемственность образовательного процесса и формирование единой комфортной среды для обучения и развития детей.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

"Почему я говорю, что объект уникальный? Потому что создан комплекс, который стратегически правильно и вовремя создан. Почему быстро строился? Потому что он сегодня необходим, а не завтра - здесь строится микрорайон. Он привлекательный для жителей Гомельского региона, соответственно нужен социальный объект, такой, как современная школа. Строители на славу потрудились. Здесь весной работал на субботнике министр образования. По-настоящему наводила порядок педагогическая семья Гомельского района. Это все для того, чтобы сегодня нашим детям было комфортно учиться".

Сегодня в образовательном кампусе "Ченки-парк" к занятиям приступили более 400 школьников и 149 воспитанников детского сада - вдвое больше, чем еще пять лет назад. И это говорит о том, что местом для жизни молодые семьи все чаще выбирают небольшие населенные пункты, которые растут и развиваются.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Сами Ченки очень хорошо разрастаются, идет стройка на квартирных жилых домах. Было принято решение в максимально короткие сроки построить этот школьный корпус. Ничего не мешало строительным нормам обеспечивать работу, поэтому трудились и рабочие, и руководители почти в две смены. Поэтому сегодня мы имеем такое прекрасное здание. Дальше, конечно, это не заканчивается. Здесь территория большая, красивая, поэтому, думаю, что в следующем году мы запланируем проектирование стадиона".

В этом году на строительство объектов образования Гомельской области было выделено около 17 млн рублей. В июне в Лельчицах ввели в эксплуатацию центр творчества детей и молодежи, а в Буда-Кошелево скоро появится новый городской стадион.