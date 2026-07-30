В Гомеле прошла диалоговая площадка с участием министра информации Дмитрия Жука

Информационно-просветительский проект "Пульс страны" охватил практически все регионы Беларуси. Лидеры мнений, медийные эксперты проводят встречи с общественностью, трудовыми коллективами, бизнес-сообществом.

В Гомельской области организовали две площадки для большого диалога. С жителями областного центра общается министр информации Беларуси Дмитрий Жук.

Такая встреча - разговор о самых важных темах развития страны, а еще возможность напрямую пообщаться с людьми на местах, узнать из первых уст, что их волнует.

В областном общественно-культурном центре Гомеля прозвучали самые разные вопросы к спикеру. Формат открытого микрофона - хорошая возможность узнать, чем живет сегодня регион и какие инициативы на местах необходимо поддержать, чтобы улучшить качество и комфорт жизни.

"Я задала сегодня спикеру вопрос, какую роль играют в медийном пространстве лица старшего возраста и могут ли они вовлекаться в информационные проекты. То бишь на нашем телевидении, как я вижу, не хватает душевных программ. Вопрос: планируется ли такой отдельный канал для лиц старшего возраста, чтобы были консультационные программы, по финансовой грамотности, правовому законодательству? Спикер выслушал мой вопрос и сказал, что они работают над этим", - поделилась жительница г. Гомеля Татьяна Вашкевич.

"Атмосфера в зале открытая, дружелюбная, все участники активные, министр сам отвечает достаточно открыто, активно, интересно, доступно. Мой вопрос, по моему мнению, достаточно актуален. Он о том, как Министерство информации защищает детей от деструктивного контента в интернете. Точка зрения министра мне достаточно близка", - отметила жительница г. Гомеля Светлана Заречнюк.

Министр информации Дмитрий Жук встречается с коллективом Гомельского химического завода. Формат диалоговых площадок - добрая традиция, которая зарекомендовала себя как востребованная и важная платформа для общения с людьми на местах, чтобы слышать и помогать в решении вопросов.